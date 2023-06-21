В Литве собрались лишить гражданства фигуристку за участие в шоу в России

Cпикер законодательного собрания Виктория Чмилите-Нильсен отметила, что Сейм склонен поддержать инициативу. „По этому вопросу мы приближаемся к завершающей стадии. Насколько мне известно, инициатива пользуется поддержкой и, скорее всего, будет одобрена“, — цитирует Чмилите-Нильсен ТАСС со ссылкой на интервью радиостанции Ziniu radijas.



Отмечается, что заявление по поводу Дробязко уже подано в МВД. После оценки оно будет направлено в комиссию по делам гражданства. Вся процедура может занять до нескольких недель.



Сейм Литвы в конце марта принял поправки к закону о гражданстве, которыми вводится механизм лишения гражданства, предоставленного в порядке исключения. Дробязко получила гражданство страны в 1993 году именно в таком порядке, чтобы выступить на Олимпийских играх.



Дробязко — уроженка Москвы, после распада СССР начала выступать за Литву в танцевальной паре с Повиласом Ванагасом. В 1993-м фигуристка получила гражданство Литвы, а в 2000-м вышла замуж за Ванагаса. Вместе они завоевали бронзовые награды на чемпионате мира-2000, а также пять раз выступали на олимпиадах. Дробязко и Ванагас живут в России.



В августе прошлого года президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ об исключении Дробязко и Ванагаса из списка награжденных орденом Гедиминаса. Причиной стало их участие в шоу Татьяны Навки.



В июне Навка сообщала, что Дробязко и Ванагас будут выступать в шоу „Спящая красавица. Легенда двух королевств“.