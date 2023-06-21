ФОТО и ВИДЕО | „Это был шок. Это катастрофа!“ В Париже прогремел мощный взрыв

После того как обрушился фасад одного из зданий и огонь перекинулся на соседние дома, полиция посоветовала людям избегать посещения района Валь-де-Грас.

Местные жители рассказывают, что почти ровно в пять часов вечера произошел один большой взрыв и один взрыв поменьше.

„Это был шок. Это катастрофа!“ - сказал один из очевидцев в интервью национальному радио France Info.

На месте происшествия работает полиция, пожарные расчеты и скорая помощь.

Как сообщает Би-би-си, семь человек находятся в критическом состоянии, еще восемь получили травмы.

Министр внутренних дел Жеральд Дарманин заявил, что взрыв бытового газа произошел на улице Сен-Жак в V округе — это недалеко от Люксембургского сада и Сорбонны.

О взрыве газа заявили мэр пятого округа Флоренс Берту и заместитель мэра Эдуард Сивел.

Представитель парижской полиции, однако, предупредил, что еще рано делать выводы о причине взрыва, и сказал, что пока не может подтвердить сообщения, о том, что взорвался газ.

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