Велосипедный сезон в самом разгаре: как правильно выбрать автомобильное велокрепление?

„Во-первых, надо посмотреть, какое транспортное средство эксплуатируется на данный момент и какое оптимальное решение для размещения на нем велосипеда. Следует также оценить частоту использования велосипедной стойки и вес размещенного на ней велосипеда. Например, в случае с высоким внедорожником я бы не рекомендовал крепить велосипед на крыше, потому что доставать и ставить велосипед туда может быть довольно проблематично,“- говорит Эско Эпик, механик велоклуба Ineos Grenadiers и бывший тренер велоклуба Яана Кирсипуу.

Жители Эстонии предпочитают прикреплять велосипед к раме крыши

Существуют различные типы автомобильных велосипедных креплений: крепление на крышу, дверь багажника или фаркоп. „Жители Эстонии предпочитают крепление для велосипедов на крыше, потому что на автомобилях часто нет фаркопа. Велосипед на крыше также не мешает обзору при движении задним ходом и остается чище, чем установленный на фаркопе,“ – сказал Лаури Паберит, руководитель отдела по продажам автозапчастей Elke Toyota.

Он отметил, что, например, в случае с внедорожником или микроавтобусом, наверное, удобнее выбрать крепление для велосипедов, устанавливаемое на фаркоп, которое расположено ниже, в таком случае легче поднимать и прикреплять велосипед. При этом следует учитывать, летящую из-под колес транспортного средства пыль, каменные осколки и другую грязь, которая может повредить велосипед, поэтому его желательно прикрыть.

Эпик подчеркивает, что если велосипеды прикреплены снаружи автомобиля (на крыше, к фаркопу), вы должны помнить, что габариты автомобиля изменились. „К сожалению, я встречал ситуации, когда об этом забывали и с велосипедом, который прикреплен на крыше проезжали через дверь гаража дома - в итоге велосипед сломался,“- предупредил он и добавил в качестве утешения, что представители ведущих мировых велосипедных команд тоже нарушали это правило.