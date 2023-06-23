Велосипедный сезон в самом разгаре: как правильно выбрать автомобильное велокрепление?
На дорогах и городских улицах можно увидеть все больше и больше велосипедистов, но для перевозки велосипеда на большие расстояния часто требуется транспортное средство. Эско Эпик, бывший тренер велосипедного клуба Яана Кирсипуу и механик велосипедного клуба Ineos Grenadiers, а также Лаури Паберит, руководитель отдела по продажам автозапчастей Elke, объясняют, как правильно выбрать велосипедное крепление на автомобиль.
„Во-первых, надо посмотреть, какое транспортное средство эксплуатируется на данный момент и какое оптимальное решение для размещения на нем велосипеда. Следует также оценить частоту использования велосипедной стойки и вес размещенного на ней велосипеда. Например, в случае с высоким внедорожником я бы не рекомендовал крепить велосипед на крыше, потому что доставать и ставить велосипед туда может быть довольно проблематично,“- говорит Эско Эпик, механик велоклуба Ineos Grenadiers и бывший тренер велоклуба Яана Кирсипуу.
Жители Эстонии предпочитают прикреплять велосипед к раме крыши
Существуют различные типы автомобильных велосипедных креплений: крепление на крышу, дверь багажника или фаркоп. „Жители Эстонии предпочитают крепление для велосипедов на крыше, потому что на автомобилях часто нет фаркопа. Велосипед на крыше также не мешает обзору при движении задним ходом и остается чище, чем установленный на фаркопе,“ – сказал Лаури Паберит, руководитель отдела по продажам автозапчастей Elke Toyota.
Он отметил, что, например, в случае с внедорожником или микроавтобусом, наверное, удобнее выбрать крепление для велосипедов, устанавливаемое на фаркоп, которое расположено ниже, в таком случае легче поднимать и прикреплять велосипед. При этом следует учитывать, летящую из-под колес транспортного средства пыль, каменные осколки и другую грязь, которая может повредить велосипед, поэтому его желательно прикрыть.
Эпик подчеркивает, что если велосипеды прикреплены снаружи автомобиля (на крыше, к фаркопу), вы должны помнить, что габариты автомобиля изменились. „К сожалению, я встречал ситуации, когда об этом забывали и с велосипедом, который прикреплен на крыше проезжали через дверь гаража дома - в итоге велосипед сломался,“- предупредил он и добавил в качестве утешения, что представители ведущих мировых велосипедных команд тоже нарушали это правило.
Приобретая велосипедную стойку, вы должны учитывать, кто будет ею пользоваться и какие велосипеды вы планируете перевозить. Если речь идет о перевозке городского велосипеда, где снятие переднего колеса может быть долгим и хлопотным процессом, и кроме этого, длинные брызговики мешают поставить велосипед на крышу, то лучше отдать предпочтение велокреплению на фаркоп или задней двери, и при котором переднее колесо не нужно снимать. „Также стоило бы избегать ситуации, когда, например, женщине приходится поднимать на крышу тяжелый велосипед. Вы не можете спланировать все заранее, но если вы планируете сменить машину и/или велосипед в ближайшее время, то, возможно, не стоит делать лишние траты прямо перед этим. Однако, если вы собираетесь покупать, то лучше потратить на несколько евро больше на комфорт и функциональность, потому что качественная стойка для велосипедов, как правило, прослужит много лет,“- сказал Эпик.
Наиболее экономичным является крепление для велосипеда на фаркоп.
„Каждое крепление для велосипеда, будь то на крыше, на фаркопе или на задней двери, увеличивает сопротивление воздуха автомобиля и, следовательно, увеличивает расход топлива. Крепление, установленное на фаркопе - наиболее экономичное, так как сопротивление ветру в задней части автомобиля является наименьшим,“- объяснил руководитель отдела по продажам запчастей Elke.
Одно качественное автомобильное крепление для велосипедов часто служит десятилетиями. Эско Эпик, использует крепление для велосипедов с ранней весны до поздней осени, но не каждый день.„Если я заранее знаю, что крепление и/или багажники на крыше не будут использоваться, я снимаю их с крыши, чтобы избежать чрезмерного повреждения погодными условиями,“- сказал Эпик.
Велосипедное крепление рекомендуе снимать на зиму и Паберит. „Это снижает риск его повреждения, а также вес автомобиля и, следовательно, расход топлива. Поскольку зимой дороги посыпаю солью, риск коррозии велосипедной стойки, естественно, зимой выше,“ – добавил он.
Чтобы найти наиболее подходящее для вас автомобильное крепление Эпик рекомендует следить, за тем, что происходит в на дорогах, и спрашивать совета у представителя бренда. „Наверняка вы видите как у других решена эта проблема с таким же автомобилем. Можно также проконсультироваться в автосалоне, где могут посоветовать лучшие методы крепления для конкретной модели автомобиля. Если вы сомневаетесь, то можете получить помощь в местном магазине велосипедов,“ – советует Эпик.
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