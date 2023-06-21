ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (483-й день) | „Нет сомнений, что Украина вступит в ЕС“. Евросоюз согласовал новый пакет санкций

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC News заявил, что контрнаступление ВСУ идет „медленнее, чем хотелось“.

При этом он подчеркнул, что „некоторые думают, что это голливудский фильм, и ждут результат прямо сейчас“. „Но это не так, а на кону человеческие жизни“, - сказал президент Украины.

Зеленский также дал понять, что на Украину оказывают некоторое давление, ожидая, что наступление будет идти быстрее. „При всем должном уважении, мы будем продвигаться на поле боя так, как сочтем наилучшим“, - подчеркнул президент Украины.

В интервью „Би-би-си“ Зеленский также прокомментировал высказывание Владимира Путина, назвавшего украинского президента „позором еврейского народа“.

Вот как описывает этот момент корреспондентка BBC Ялда Хаким, которая брала интервью у Зеленского: „Было ясно, что этот вопрос застал его врасплох. Он глубоко вздохнул, опустил голову и через несколько секунд сказал, что не совсем уверен, как ответить на этот вопрос“.

„Похоже, он не до конца понимает свои слова. Прошу прощения, но это похоже на то, что он второй король антисемитизма после Гитлера, — сказал Зеленский. — Это говорит президент. Цивилизованный мир не может так говорить. Но для меня было важно услышать реакцию всего мира, и я благодарен за поддержку“.

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