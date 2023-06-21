ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (483-й день) | „Нет сомнений, что Украина вступит в ЕС“. Евросоюз согласовал новый пакет санкций
Подводим итоги еще одного дня войны.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC News заявил, что контрнаступление ВСУ идет „медленнее, чем хотелось“.
При этом он подчеркнул, что „некоторые думают, что это голливудский фильм, и ждут результат прямо сейчас“. „Но это не так, а на кону человеческие жизни“, - сказал президент Украины.
Зеленский также дал понять, что на Украину оказывают некоторое давление, ожидая, что наступление будет идти быстрее. „При всем должном уважении, мы будем продвигаться на поле боя так, как сочтем наилучшим“, - подчеркнул президент Украины.
В интервью „Би-би-си“ Зеленский также прокомментировал высказывание Владимира Путина, назвавшего украинского президента „позором еврейского народа“.
Вот как описывает этот момент корреспондентка BBC Ялда Хаким, которая брала интервью у Зеленского: „Было ясно, что этот вопрос застал его врасплох. Он глубоко вздохнул, опустил голову и через несколько секунд сказал, что не совсем уверен, как ответить на этот вопрос“.
„Похоже, он не до конца понимает свои слова. Прошу прощения, но это похоже на то, что он второй король антисемитизма после Гитлера, — сказал Зеленский. — Это говорит президент. Цивилизованный мир не может так говорить. Но для меня было важно услышать реакцию всего мира, и я благодарен за поддержку“.
Два беспилотника упали на подлете к складам воинской части в Подмосковье. Обломки еще одного дрона нашли в Новой Москве. Минобороны РФ обвинило в атаке Украину. Вот как Минобороны РФ прокомментировало это: „Сегодня пресечена попытка киевского режима осуществить тремя беспилотными летательными аппаратами самолетного типа террористическую атаку по объектам на территории Московской области“.
Как заявили в Минобороны, все беспилотники „были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, в результате чего потерпели крушение“. Пострадавших и разрушений нет.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смерти 40-летнего музыканта и активиста Анатолия Березикова в спецприемнике Ростова-на-Дону.
Минобороны США объявило, что по результатам проведенной проверки выяснилось, что военную помощь Украине за два года переоценили в 6,2 миллиарда долларов.
В 2022 фискальном году ошибка составила 2,6 миллиарда долларов, а в текущем финансовом году - 3,6 миллиарда.
Ошибка, заявили в Пентагоне, произошла из-за того, что при оценке использовалась стоимость новых вооружений, тогда как Украине были переданы хранившиеся у Пентагона запасы, которые были закуплены некоторое время назад, и их стоимость ниже, как минимум с учетом амортизации.
В МГУ собирают деньги для ультранационалистов, воюющих против Украины. Подобные инициативы студентов-«патриотов“ поддерживает администрация юрфака.
В Московском государственном университете появилась неформальная организация - Студенческое патриотическое объединение (СПО). На ее логотипе - символ Z и квадрокоптер над шпилем вуза. Как выяснило издание о науке T-invariant, члены СПО пользуются поддержкой администрации юридического факультета МГУ и там же собирают деньги и доставляют их „за ленту“ для некоей „ПТСР Team“ - группы людей, активно позирующих с оружием, заявляющих о своем участии в боевых действиях в Украине и пропагандирующих ненависть в отношении украинцев в крайне националистических выражениях.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, выступая на международной конференции в Лондоне, посвященной послевоенному восстановлению Украины, заявил, что Россия „должна заплатить за разрушения, которые она нанесла“.
„Поэтому мы работаем с союзниками над изучением законных путей использования российских активов“, - цитирует британского премьера The Guardian.
Сунак также объявил, что Великобритания предоставит Всемирному банку гарантии на три миллиарда долларов для предоставления Украине кредитов.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на конференции в Лондоне, заявила, что у нее „нет сомнений“ в том, что Украина вступит в ЕС. Она высоко оценила прогресс и скорость реформ в стране, а также выразила надежду, что Украина станет страной, „которая привлекает иностранные инвестиции, страной, которая является хозяином своего будущего и членом Евросоюза“.
„Мы собрались здесь, чтобы сказать украинцам, что их мечта - это и наша мечта“, - добавила она.
США выделят Украине еще 1,3 миллиарда долларов помощи, объявил госсекретарь Энтони Блинкен.
„Поскольку Россия продолжает разрушать Украину, мы здесь, чтобы помочь Украине в восстановлении“, - сказал он на Международной конференции по восстановлению Украины.
Число погибших на левом берегу Днепра в результате разрушения плотины Каховской ГЭС увеличилось до 41 человека.
Такие данные привел „председатель“ назначенного Россией правительства Херсонской области Андрей Алексеенко. 18 июня он сообщал о 35 погибших.
ФСБ сообщила о задержании жителя Хабаровского края по делу о госизмене. Его подозревают в финансировании ВСУ
По версии спецслужбы, житель Советско-Гаванского района переводил с помощью криптовалюты деньги „через третьих лиц, проживающих на территории Украины“, на счет иностранного благотворительного фонда для приобретения ВСУ беспилотников, тепловизионных прицелов, боеприпасов и медицинского оборудования.
Разрушение плотины Каховской ГЭС причинило ущерб окружающей среде на 1,5 млрд долларов, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль на конференции по восстановлению Украины в Лондоне.
Киев называет произошедшее актом „экоцида“ со стороны России. Москва обвинения в разрушении ГЭС отрицает и винит в диверсии Украину.
Евросоюз в среду согласовал 11-й пакет санкций против России, сообщило представительство Швеции в Совете ЕС.
Пакет включает меры, направленные на противодействие обходу уже установленных ограничений и расширение санкционных списков физических и юридических лиц.
По предварительным данным, под санкции попадут 70 человек, в том числе те, кто причастен к незаконной депортации детей, и 30 компаний. Списки будут опубликованы в пятницу.
Латвия передаст Украине боевые вертолеты. Об этом сообщил премьер-министр балтийской страны Кришьянис Кариньш на конференции по восстановлению Украины. „У нас был флот вертолетов. Все они - последние сейчас перекрашиваются, чтобы они были пригодными к использованию и хорошо выглядели, - отправятся в Украину“, - отметил он.
Германия передаст Украине еще 381 млн евро на гуманитарную помощь. Средства предназначены в том числе для покупки генераторов, продуктов питания и палаток, сообщила глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) на конференции по восстановлению Украины. Таким образом, с начала полномасштабного российского вторжения в Украину помощь Берлина Киеву составит 16,8 млрд евро, однако в перспективе этого будет недостаточно, предупредила министр.
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