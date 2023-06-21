Разворот на 180 градусов: новый глава МВД Финляндии рассказал, кого в будущем ждут в страну

По словам главы МВД Финляндии, выбранная страной линия в отношении приема беженцев была самой мягкой в Северных странах и рано или поздно привела бы к интеграционным проблемам, которые можно наблюдать в Швеции. В других Северных странах миграционная политика также ужесточается.

„Условия, на которых можно будет попасть в Финляндию, находиться и оставаться здесь, будет ужесточены“, – заявила Рантанен в интервью Yle Aamu.

Одно из изменений, которые намерено ввести новое правительство, это увеличить число депортаций людей, получивших негативное решение о предоставлении убежища в Финляндии.

По словам Рантанен, власти в последние годы зачастую пренебрегали и без того не особенно строгими правилами принудительного возвращения на родину. Число депортаций существенно уменьшилось после миграционного кризиса 2015 года.

Цель нового правительства – добиться того, чтобы в Финляндию прибывало как можно меньше беженцев. В отличие от пандемийных 2020-2021 годов, в последнее время в Финляндию стремилось попасть порядка 5000 человек ежегодно.

„Мы должны реагировать на ситуацию, которую мы видим в Швеции. Мы стремимся сделать так, чтобы иммиграция не причиняла угрозы безопасности или экономике нашей страны“, - отметила Рантанен.

По экономическим причинами правительство снизит квоту на прием беженцев наполовину, новая квота составит 500 человек. Между тем, правительство не намерено вводить ограничения, связанные с религией. В то же время Рантанен заявляет, что христиане, которых угнетают на родине, а также, например, езиды, проживающие в основном в Ираке и Сирии, всегда найдут приют в Финляндии.

„ Очень много разных беженцев. Попытки выглядеть хорошими для всех и принимать как можно больше людей неразумны“, – заявила министр.

По словам Рантанен, новое правительство страны под руководством Петтери Орпо и в будущем будет поддерживать беженцев из ближайших регионов, в особенности украинцев.



