Пивовар из Ноблесснера: это был лучший год, но стоимость энергии съела прибыль(10)
Põhjala Brewing, которой принадлежит пивоварня Põhjala в таллиннской гавани Ноблесснер, в прошлом году увеличила свой нетто-оборот на 43% до 6,6 млн евро, но прибыль частично была съедена подорожавшей энергией, пишут „Деловые ведомости“.
Фирма, специализирующаяся на крафтовом пиве, в 2022 году заработала чистую прибыль в размере 257 000 евро. За год пивоварня увеличила объем производства на 27% и произвела в общей сложности 11 300 гектолитров пива.
По словам генерального директора Põhjala Ивара Ауса, это был лучший год в истории фирмы. Он отметил, что отмена коронавирусных ограничений в первом квартале и последующее быстрое восстановление бизнеса в гостиницах и ресторанах способствовали сильному росту выручки от продаж.
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