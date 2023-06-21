Пивовар из Ноблесснера: это был лучший год, но стоимость энергии съела прибыль

Фирма, специализирующаяся на крафтовом пиве, в 2022 году заработала чистую прибыль в размере 257 000 евро. За год пивоварня увеличила объем производства на 27% и произвела в общей сложности 11 300 гектолитров пива.

По словам генерального директора Põhjala Ивара Ауса, это был лучший год в истории фирмы. Он отметил, что отмена коронавирусных ограничений в первом квартале и последующее быстрое восстановление бизнеса в гостиницах и ресторанах способствовали сильному росту выручки от продаж.