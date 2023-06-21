Эстонские футбольные клубы узнали потенциальных соперников во втором отборочном раунде еврокубков

Первыми своего предполагаемого соперника узнала „Флора“, с которым может встретиться во втором отборочном раунде Лиги чемпионов. Если они победят чемпиона Польши „Ракув“, то во втором отборочном раунде встретится с победителем пары „Линкольн Ред Импс“ (Гибралтар) - „Карабах“ (Азербайджан).

Совсем недавно сборная Эстонии (где немало игроков „Флоры“) как раз играла в Азербайджане, сыграв там с национальной командой вничью 1:1 в отборочном матче чемпионата Европы-2024.

Многие игроки „Карабаха“ также играют за свою национальную сборную, поэтому, если бы такой матч состоялся, для многих это было бы так называемое „дежавю“.

„Флора“ уже играла с „Линкольн Ред Импс“ в 1-м отборочном раунде Лиги чемпионов в сезоне 2016/2017, уступив им по сумме двух встреч 2 : 3. „Флора“ выиграла первый матч 2:1 дома, но проиграла в гостях 0:2.

Второй отборочный раунд Лиги чемпионов запланирован на 25-26 июля и 1-2 августа.

„Левадия“, которая встретится со словацким клубом „Жилиной“ в первом отборочном раунде Лиги конференций УЕФА, во втором раунде может встретиться с бельгийским клубом „Гент“, с которым „Флора“ играла на групповом этапе Лиги конференций 2021 года.

„Нарвский „Транс“, который сыграет с армянским „Пюником“ в первом отборочном раунде Лиги конференций, в случае победы сыграет со шведским клубом „Кальмар“.

Городская команда „Пайде“, которая впервые встретится с фарерским клубом „Б36“, во втором отборочном раунде встретится с победителем пары „Шкендия“ (Северная Македония) - „Хаверфордуэст Каунти“ (Уэльс.

Первые игры второго отборочного раунда Лиги конференций состоятся 27 июля, а ответные матчи — 3 августа.

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