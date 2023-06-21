ФОТО | Полиция задержала мошенника, из-за которого жители Эстонии лишились десятков тысяч евро. Если вы тоже пострадали от его действий, отзовитесь!

В конце марта полиция задержала в Таллинне двух людей, которых также подозревают в организации мошенничеств, в рамках которых использовали легенду о курьере Банка Эстонии. „Согласно подозрению, лица связаны с выманиваем 40 000 евро у двух потерпевших. Отправленные ими курьеры были задержаны полицией 8 марта этого года в Нарве при общении с потерпевшим лицом, и при них были также найдены поддельные документы от Банка Эстонии. Оба уголовных производства ведет Идаская префектура Департамента полиции и пограничной охраны под руководством Вируской окружной прокуратуры“, – добавила Водья.

„Поскольку есть основания подозревать мужчину в нескольких эпизодах мошенничества и во избежание уклонения от уголовного производства, прокуратура посчитала необходимым ходатайствовать о заключении лица под стражу на два месяца, которое суд удовлетворил“, – описала руководитель службы по криминальной информации Идаской Префектуры Марика Водья.

Передача денег должна была состояться утром в пятницу, 26 мая. Но перед тем, как довести „операцию“ до конца, вмешались настоящие полицейские и задержали приехавшего в пятницу утром в Йыхви якобы курьера Банка Эстонии непосредственно при передаче денег. Задержанный человек оказался гражданином Латвии. На основании собранных доказательств есть основания подозревать его в том, что в течение последних трех месяцев он участвовал в еще по меньшей мере четырех аналогичных мошеннических схемах. Он собирал в Эстонии деньги у жертв, чем им был причинен ущерб в размере около 60 000 евро. У гражданина Латвии также изъяли поддельные документы о приеме-передаче денег с символикой Банка Эстонии. В ходе расследования было установлено, что такие же документы от, якобы, Банка Эстонии он передавал при получении денег и другим потерпевшим.

25 мая полиция получила сообщение о том, что в Йыхви мошенники попытались заполучить у пожилого мужчины 9000 евро. Неизвестные, представившиеся работником Банка Эстонии и полицейским, позвонили мужчине и сообщили ему о проходящей секретной полицейской операции, целью которой является поимка недобросовестного работника банка. Мужчину попросили снять с банковского счета все свои деньги и передать их на следующий день курьеру Банка Эстонии.

Водья отметила, что несмотря на то, что в случае данных мошенников полиции удалось предотвратить ущерб, вероятность вернуть деньги, утраченные в результате других мошеннических эпизодов, к сожалению, довольно мала. „Сотрудничающие с мошенниками за границей местные „курьеры“ доставляют деньги при первой же возможности за пределы страны, и дальнейшее отслеживание передвижения денег затруднено. Поэтому лучшим способом избежать возникновения ущерба является превентивная работа и поимка местных преступников, связанных с мошенничествами. Распространяющиеся в Интернете предложения присоединиться к похожей преступной схеме хоть и могут принести краткосрочный быстрый доход, но рано или поздно пути таких людей пересекаются с полицией, что в свою очередь влечет за собой конфискацию полученного преступным путем дохода и уголовное наказание“, – подчеркнула Водья.

Она напомнила, что ни полицейские, ни работники банка не проводят с людьми подобных „секретных операций“, которые требовали бы передачи денег кому-либо. Ни полиция, ни банки не спрашивают у людей по телефону их личные или банковские данные. „Если Вам звонят из полиции или банка, Вы всегда можете попросить о встрече в отделении полиции или банковской конторе, и лично убедиться с кем ведется беседа. Ещё один простой способ распознать мошенников – общаться с ними по телефону на эстонском языке. Как правило, мошенники не владеют эстонским“, – подчеркнула Водья.

„Это состоящая из нескольких звеньев, хорошо организованная международная преступная группировка, и вернуть деньги практически невозможно. Мы раскрываем схемы, которые используют в Эстонии, и пытаемся ловить действующих здесь мошенников, но, на самом деле, руководят этим делом из-за границы. Это, в свою очередь, означает, что наши люди должны быть крайне осторожными со своими деньгами, чтобы не стать жертвами мошенников и не понести больших убытков“, – сказала руководитель службы по криминальной информации Мария Водья.

Информацию о том, как защититься от мошенников, можно найти на сайте Департамента полиции и пограничной охраны по ССЫЛКЕ.

Если Вы сталкивались с похожей мошеннической схемой, узнаете изображенного на фотографии мошенника или сертификат, полиция просит сообщить об этом по номеру +372 3372474 или на эл. почту sergei.sei@politsei.ee .

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