Читайте, что изменится в организации столичного дорожного движения в период Праздника песни и танца

Изменения в организации дорожного движения в период с 26 июня по 2 июля в основном касаются улиц Йоа, Пирита, Вана-Пирита, Куристику, Ору, Рейди теэ и Нарвского шоссе, а также условий парковки, на некоторых дорожных участках на этот период будет установлено ограничение скорости 30 км/ч.

Изменения в организации дорожного движения в период с 26 июня по 2 июля в основном касаются улиц Пюссироху, Херне, Стаадиони, Тоонела, Выйстлусе и Юхкентали, а также организации парковки возле стадиона Калев. В то же время ограничение скорости движения 30 км/ч будет установлено на улицах Юхкентали, Стаадиони, Херне, Выйстлусе и Пюссироху. В связи с передвижением зрителей Праздника танца улица Юхкентали будет временно закрыта 30 июня с 14:00 до 22:30 и 1 июля с 13:00 до 23:30.

„Несмотря на все предпринятые меры, в период праздника обязательно следует учитывать и большие изменения в дорожном движении из-за дорожно-ремонтных работ, проводимых в Таллинне этим летом, и поэтому стоит планировать свою поездку заранее. Для этого необходимо предварительно посетить сайт города Таллинна, где собрана самая важная информация об изменениях дорожного движения, связанных с периодом праздника или следить за информацией в городской газете Столица/Pealinn“, — советует руководитель проектов AS Ühisteenused Яан Вилль как водителям и пользователям общественного транспорта, так и велосипедистам, и пешеходам.

При передвижении по местам проведения праздника - т.е. в районе Певческого поля и стадиона „Калев“ - необходимо обращать внимание на временные дорожные знаки, а также на измененную организацию дорожного движения и парковки. Также во время праздника около 100 регулировщиков дорожного движения в неоновых жилетах будут помогать в обеспечении безопасности движения.

В связи с проведением шествия участников праздника 2 июля и его подготовкой уже с вечера 1 июля до вечера 2 июля будет изменен порядок организации движения и парковки транспортных средств в районах, где будет происходить сбор и построение участников шествия – т.е. на улицах Тынисмяэ, Харидузе, Висмари, Тоомпеа, Роозикрантси, а также на Тоомпуйестеэ и Пярнуском шоссе. Для проведения шествия также изменится организация движения на определенных улицах - от улиц Койду, Луизе и Эндла в регионе Кассисаба в сторону города, через Каарли пуйестеэ, Площадь Свободы и Нарвское шоссе до ворот Мере Певческого поля.

Реорганизация общественного транспорта во время праздничных мероприятий

В связи с изменениями в управлении дорожным движением с 30 июня по 2 июля движение общественного транспорта будет более частым – как на городских линиях, идущих из центра города в район Пирита-Певческое поле, так и в обратном направлении. Также в этот период общественный транспорт в Таллинне будет бесплатным для всех пассажиров. Участники праздника с браслетом выступающего могут бесплатно воспользоваться и пригородными маршрутами поездов Elron. Информация о расписании и маршрутах общественного транспорта всегда доступна на сайте transport.tallinn.ee. Во время праздника в направлении Кадриорга будут курсировать трамвайные маршруты 1 и 3, а в направлении Тонди будет курсировать временный трамвайный маршрут № 6. Город также принял во внимание траектории движения к тем участкам, где будут проходить репетиции коллективов, участвующих в празднике, чтобы обеспечить к ним беспрепятственный доступ.

По окончании праздника движение по мере необходимости будет регулироваться в сотрудничестве с полицией для обеспечения безопасности участников дорожного движения на Нарвском шоссе от улицы Петроолиуми до Смуули теэ и, в зависимости от ситуации, также на Пирита теэ и Рейди теэ.

Более подробную информацию о крупнейших изменениях дорожного движения в период праздника можно найти на веб-сайте города Таллинна https://www.tallinn.ee/et/laulu-tantsupidu-liiklus , а информацию об организации дорожного движения в регионах проведения праздника можно найти на сайте Ühisteenused https://www.parkimine.ee/laulu-ja-tantsupidu/ .