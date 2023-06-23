Какова связь между инфляцией и потреблением наркотиков в Эстонии? Исследование дает неожиданный ответ(14)
В то время как цены на товары и заработная плата в течение последних пяти лет лет росли, стоимость наркотиков оставалась на прежнем уровне. В то же время, однако, выросло качество и чистота веществ, так что обществу грозит рост массового употребления наркотиков.
В исследовании, выполненном в качестве дипломной работы для финансового колледжа Академии внутренней обороны, Кармен Тийнас проанализировала связь эстонского рынка наркотиков с инфляцией, изменениями цен на наркотические препараты и рыночной логикой. Исследование Тийнас показало, что цены на наркотики в Эстонии доступны для простых людей, особенно с учетом быстрого роста заработной платы в последние годы.
Если другие товары за последние пять лет подорожали из-за инфляции, то цена на наркотические вещества практически не изменилась. Таким образом, наркотики внезапно стали более доступными по сравнению с другими товарами, что, к сожалению, способствует их предпочтению, например, алкоголю.
Грамм каннабиса или амфетамина стоит в среднем 20 евро, грамм кокаина — 150 евро.
Согласно исследованию, этому явлению есть два объяснения. Во-первых: острая конкуренция среди продавцов наркотиков не позволяет повышать цену, да и достаточная рентабельность позволяла этого не делать. Во-вторых, на так называемом оптовом европейском рынке на ряд наркотиков цены в последнее время даже снизились.
Исследование установило, что на эстонском рынке наркотиков достаточно участников с продающей стороны, поэтому работают несколько правил рыночной экономики: при покупке в больших количествах цена за единицу ниже, а конкуренция продавцов обеспечивает качество, т.е. чистоту товара. Примечательно, что за последние годы чистота продаваемых в Эстонии наркотиков значительно улучшилась. Однако это способствует развитию зависимости.
Согласно исследованию, мнение о том, что экономический спад приводит к снижению потребления наркотиков из-за снижения покупательной способности людей, не соответствует действительности. Наоборот, нынешний экономический спад, вероятно, увеличит потребление наркотиков, поскольку они легкодоступны и относительно дешевы.
По мнению Тийнас, контроль над инфляцией также критически важен с точки зрения профилактики наркомании и здоровья общества.
Вывод Тийнас состоит в том, что чем дольше сохраняется высокая инфляция, тем дешевле становятся наркотики по сравнению с легальными удовольствиями; тем сложнее ограничить их распространение; тем более серьезные социальные проблемы они вызывают. Поэтому, по ее мнению, контроль над инфляцией также критически важен с точки зрения профилактики наркомании и здоровья населения.
Это исследование стало первым в своем роде в Эстонии. Оно проводилось с использованием как количественных, так и качественных методов на основе данных и опросов экспертов Эстонского института судебной медицины, Института развития здоровья, Налогово-таможенного департамента и Департамента статистики.