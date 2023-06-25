Экономика
25.06.2023, 15:21

Вступающий в должность новый глава Elering: Кае Каллас больше не придется предупреждать население

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1 июля место во главе стола совещаний госкомпании Elering займет Калле Килк, он станет новым председателем правления предприятия.
1 июля место во главе стола совещаний госкомпании Elering займет Калле Килк, он станет новым председателем правления предприятия.
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Россия может отключить Эстонию от своей электросети, люди в своих домах и квартирах этого даже не заметят, сказал изданию Delfi Ärileht новый руководитель государственной компании Elering Калле Килк.

В последний день июня Таави Вескимяги сложит с себя полномочия руководителя государственного предприятия, он занимал этот пост почти 14 лет. 1 июля пост председателя правления Elering займет Калле Килк, который на протяжении всей своей трудовой жизни занимался организацией работы сетей электроснабжения Эстонии и обладает глубокими профессиональными знаниями.

Благодаря этим знаниям он точно знает, что если Россия примет решение отключить Эстонию от своей электросети, премьер-министру не придется предупреждать население по телевизору о возможных перебоях в подаче электроэнергии. Мы в состоянии обеспечить надежное электроснабжение. Не должны беспокоиться и потребители газа, к настоящему времени возможности газовых поставок в несколько раз превышают потребление газа.

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