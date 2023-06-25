25.06.2023, 15:21
Вступающий в должность новый глава Elering: Кае Каллас больше не придется предупреждать население(38)
ФОТО: | Delfi Meedia
Россия может отключить Эстонию от своей электросети, люди в своих домах и квартирах этого даже не заметят, сказал изданию Delfi Ärileht новый руководитель государственной компании Elering Калле Килк.
В последний день июня Таави Вескимяги сложит с себя полномочия руководителя государственного предприятия, он занимал этот пост почти 14 лет. 1 июля пост председателя правления Elering займет Калле Килк, который на протяжении всей своей трудовой жизни занимался организацией работы сетей электроснабжения Эстонии и обладает глубокими профессиональными знаниями.