ФОТО и ВИДЕО | Bolt представил новую модель электросамокатов, которые скоро появятся в Таллинне(2)
Сегодня на MOVE 2023, крупнейшей выставке мобильных технологий в Лондоне, Bolt представил новый электросамокат Bolt 6, разработанный для обеспечения максимально комфортной и безопасной езды. Разработанный инженерами Bolt самокат нового поколения оснащен датчиками, точными технологиями и возможностями интеллектуального анализа данных, которые устанавливают новый стандарт безопасности, экологичности и удобства использования.
Первые модели самокатов Bolt 6 сначала будут использоваться в Таллинне, Риге и Лондоне. Самокаты шестого поколения можно ожидать в Эстонии уже во второй половине лета.
Система парковки новой модели дополнена искусственным интеллектом. Благодаря этому Bolt может точнее, чем раньше, проверять сделанные фотографии припаркованных самокатов, убеждаться, что клиент правильно припарковал технику, а также информировать клиентов о необходимости перепарковки.
Ожидаемый срок службы новой модели составляет 8 лет, благодаря высокому качеству используемых материалов, эффективной конструкции и легкой замене запчастей самоката.