ВИДЕО | Уроженец Нарвы об игре с Бельгией: пропустили быстро два гола, после чего вернуться в игру уже было трудно

В первом тайме Эстония была достаточно вовлечена в игру и играла на равных с Бельгией. На 37-й минуте удар Ромелу Лукаку с острого угла вывел бельгийцев вперед.

Три минуты спустя Бельгия удвоила свое преимущество, а Лукаку оформил дубль в ворота сборной Эстонии. „Мы хотели забить и не пропустить быстрый гол. Мне казалось, что у Бельгии в течение 30 минут вообще моментов не было. Потом быстро пропустили два гола, а вернуться в игру уже было трудно“, — вспомнил Синявский моменты, которые изменили ход игры в конце первого тайма.