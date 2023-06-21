ВИДЕО | Уроженец Нарвы об игре с Бельгией: пропустили быстро два гола, после чего вернуться в игру уже было трудно
Полузащитник сборной Эстонии Власий Синявский признал свое разочарование после поражения от Бельгии со счетом 0:3, но уверен, что физически команда готова хорошо, а отдельные ошибки нужно разбирать.
В первом тайме Эстония была достаточно вовлечена в игру и играла на равных с Бельгией. На 37-й минуте удар Ромелу Лукаку с острого угла вывел бельгийцев вперед.
Три минуты спустя Бельгия удвоила свое преимущество, а Лукаку оформил дубль в ворота сборной Эстонии. „Мы хотели забить и не пропустить быстрый гол. Мне казалось, что у Бельгии в течение 30 минут вообще моментов не было. Потом быстро пропустили два гола, а вернуться в игру уже было трудно“, — вспомнил Синявский моменты, которые изменили ход игры в конце первого тайма.
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