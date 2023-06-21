Пропавшая в Латвии 7-летняя девочка найдена убитой. Задержаны отец и мачеха девочки

Тело девочки было найдено похороненным в подвале заброшенного дома, посреди леса в нескольких десятках километров от ее места проживания.

В ночь на 20 июня по подозрению в совершении предполагаемого преступления были задержаны два человека. По месту жительства были арестованы отец и мачеха девочки, сообщило Латвийское телевидение.

В управлении Наутренской волости Латвийскому радио сообщили, что во вторник утром видели, как членов семьи убитой девочки посадили в полицейские автобусы и увезли. Это происходило возле дома семьи в Роговке. Причины задержания свидетелям не известны.

В настоящее время задержанныe заключены под стражу. В ближайшие дни будет принято решение о применении по отношению к задержанным меры пресечения.

Полиция возбудила уголовное дело по 117-й статье Уголовного закона — убийство при отягчающих обстоятельствах. Такое преступление может караться пожизненным лишением свободы или лишением свободы на срок от 10 до 20 лет с испытательным надзором на срок до трех лет, с конфискацией имущества или без конфискации имущества.

Госполиция подчеркивает, что следствие по уголовному процессу продолжается, назначены экспертизы. Учитывая, что расследование находится в активной фазе, полиция пока воздерживается от дальнейших комментариев.

Дайна Игауне, председатель Резекненского районного сиротского суда, отказалась предоставить агентству LETA информацию о том, где сейчас находятся другие дети семьи, подчеркнув, что такая информация связана с расследованием уголовного дела и поэтому не может быть разглашена.

Как ранее сообщалось, 5 мая в Роговке, Наутренской волости Резекненского края, пропала без вести семилетняя девочка — Юстине Рейникова.

Около 19 часов в тот день девочка вышла из дома и не вернулась. С момента исчезновения Юстины были проведены масштабные и всесторонние поиски с привлечением как волонтеров, так и других служб.

Латвийское телевидение также сообщало, что семья пропавшей девочки находилась в поле зрения сиротского суда. Отец и мачеха девочки с четырьмя детьми переехали в Роговку около полугода назад. Поскольку у девочки проблемы со здоровьем, она не училась в местной школе. Биологическая мать девочки проживает за границей.