В Таллинне пройдет международный бойцовский турнир

В рамках фестиваля пройдет международный бойцовский турнир „Ghetto Fight“, где зрители смогут увидеть, как лучшие бойцы Эстонии сразятся против спортсменов из Латвии, Литвы, Украины, Финляндии, Ливана, Узбекистана и Таджикистана. За день ожидается 13 боев.

Традиционно турнир пройдет по своим правилам „Ghetto Fight Rules“. Это смешанные единоборства, где разрешена ударная и борцовская техника.

В течение всего дня для зрителей и участников будет проводиться развлекательная шоу-программа, конкурсы для зрителей и другие развлекательные мероприятия в сопровождении диджея. Проект реализован при поддержке самоуправления Таллинна.

„Ghetto Games“ в настоящее время является одним из крупнейших молодежных уличных спортивных и культурных движений в странах Балтии и Восточной Европе, которое ежегодно собирает более 10 000 участников и 300 000 подписчиков в средствах массовой информации и социальных сетях.

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