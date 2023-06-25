Жестокое и слегка нелепое убийство: рецензия на свежий детектив

В некотором роде мы все вот уже полтора года живём на фоне смерти. Просто с течением времени, а то и сразу, все мы разделились на три группы, так уж случилось. На тех людей, кто смог абстрагироваться, продолжает покупать пончики и разговаривать у кофейной машины, тех мудаков, кто считает, что эта смерть оправдана какими-то там высшими интересами непонятно чего, и на третью группу, представители которой существуют с постоянным сознанием смерти рядом, вот где-то здесь, в затылочной части организма, вот она тут пульсирует – и, может быть, именно этим и даёт нам жить. Пока ещё жить.

Фильм Доминика Молля, который технически на данный момент является официально признанным лучшим фильмом Франции 2022 года („Сезар“ за лучший фильм) рассматривает не глобальную, как война, а частную итерацию такого образа жизни. На фоне нераскрытого убийства. Жестокого и слегка нелепого. Молодую девушку Клару, которая возвращается ночью домой после вечеринки с подругами, обливают бензином и поджигают. По сути, сжигают заживо.

Фильм посвящён тому, как проходило расследование этого дела. Впрочем, уже из авторского текста в начале фильма мы узнаём, что преступление это раскрыто не будет. И всё равно, смотреть за ходом расследования интересно. Сначала пытаешься делать вид, что ты умный, и раскрыть это преступление как бы поверх голов полицейских, думая, где именно они ошиблись и мимо какого варианта напрасно прошли. Но нет, в том-то и дело, что делают они вроде бы всё правильно, никакая там допустим коррупция им не мешала, никакие внешние факторы не отвлекали. Просто так случилось, не все преступления раскрываются, это статистика, это закон больших чисел, это жизнь.