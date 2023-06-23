23.06.2023, 08:28
Новый руководитель „Слава Украине“: Удобнее всего было бы закрыть НКО, но тогда в воздухе бы повисли вопросы(43)
1 июля НКО „Слава Украине“ возглавит Ану Вильтроп (43). Одновременно с этим Вильтроп продолжит работу в качестве исполнительного директора Эстонского музейного объединения, пишет „Эстонский Экспресс“.
„В ее случае самое главное то, что ни у кого и мысли не возникнет, что у нее может быть корыстный план по отношению к „Славе“ (НКО „Слава Украины“ — Э.Э.), поэтому в очень большой степени мы таким образом с ее помощью приобретаем кредит доверия“, — говорит Ильмар Рааг, член совета НКО „Слава Украине“, об Ану Вильтроп , которая с 1 июля станет новым руководителем организации.