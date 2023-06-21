Роналду был включён в стартовый состав португальцев на игру с исландцами, то есть появится на поле с первых минут. Для форварда эта игра станет 200-й за сборную, что является мировым рекордом, пишет Чемпионат.

Благодаря этому Криштиану Роналду попал в книгу рекордов Гиннесса. Перед матчем ему выдали сертификат как первому в мире футболисту, сыгравшему за национальную сборную 200 матчей.

Ближайший преследователь португальского футболиста – Бадр Аль-Мутава из Кувейта. На его счету 196 матчей за национальную команду. Отметим, что 38-летнему Роналду также принадлежит рекорд по количеству голов за сборные. Он забил 122 мяча в футболке национальной команды Португалии.

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