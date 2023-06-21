СВОДКА ЗА СУТКИ | В аварии пострадал 5-летний ребенок. На переходе сбили женщину. Подробности всех ДТП с тяжелыми последствиями

20 июня в 10.08 в селе Видрике (Валгамаа, волость Отепя) 53-летний водитель Dacia Sandero начал обгон неустановленного транспортного средства и при этом столкнулся с Kia Sorento (за рулем находился 67-летний мужчина), совершавшим в свою очередь обгон автомобиля Dacia. В результате столкновения обе машины вынесло в правый кювет. Водитель Kia доставлен в больницу.

В 12.40 в поселке Мярьямаа (Рапламаа) на улице Ору 35-летний водитель Volvo XC90 сбил стоявшего справа на обочине 29-летнего мужчину. Автомобиль скрылся с места происшествия. Пешехода доставили в больницу.

В 12.59 на 1-м километре Лайду теэ (село Вардья, волость Вильянди) находившаяся за рулем Citroen C4 30-летняя женщина отклонилась на встречную полосу движения, где столкнулась с шедшим навстречу фургоном Peugeot Expert, которым управлял 49-летний мужчина. Водитель Citroen и находившийся в машине 5-летний мальчик доставлены в больницу.

В 15.14 в Выру у дома номер 42 по улице Ф.Р. Крейцвальда 71-летний водитель на Peugeot 206 сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 48-летнюю женщину, которую доставили в больницу для медицинского осмотра.

В 19.16 на 214-м километре шоссе Таллинн — Тарту — Выру — Лухамаа (село Саверна, Пылвамаа) 63-летняя женщина на Audi A4 выехала с трассы и врезалась в дренажную трубу. Водителя и пассажира — 75-летнюю женщину — доставили в больницу.

За сутки полиция отстранила от управления транспортным средством четырех водителей, находившихся в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.

Информация об угнанных или найденных автомобилях в полицию не поступала.