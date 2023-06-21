В Таллинне впервые открылись инвапляжи для людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата(1)
Лето и водные радости неразделимы: пляжи созданы для того, чтобы загорать, купаться или просто отдыхать. Доступ к пляжу не должен быть как-либо ограничен – в том числе для людей, которые по причине заболеваний опорно-двигательного аппарата нуждаются в специальных вспомогательных средствах или помощи.
С точки зрения прав человека и равного обращения важно обеспечить всем доступ к общественным местам, в том числе пляжам. Пляжный отдых – это важная возможность пообщаться друг с другом и расслабиться. Ограниченный доступ к пляжу может привести к социальной изоляции, которая, в свою очередь, влияет на качество жизни людей, имеющих заболевания опорно-двигательного аппарата.
С учетом этого в прошлом году в Таллинне – в Пирита и Пикакари – впервые открылись долгожданные инвапляжи. Теперь люди с ограниченными физическими возможностями смогут безопасно спуститься в воду по дощатому настилу на специальном инвалидном кресле.
На инвапляже имеется все необходимое: просторная кабинка для переодевания, деревянная терраса, навес и пандус, который объединяет все это. На пляже есть три специальных инвалидных кресла с поплавками – на таком кресле можно спуститься в воду по пандусу, но оно хорошо едет и по песку.
Посетителям инвапляжа помогает спасатель на воде из команды береговой охраны G4S, прошедший специальное обучение: он поможет пересесть из обычного инвалидного кресла в кресло для купания, ознакомит с требованиями безопасности и подготовит отдыхающего к погружению в воду. В целях безопасности спускаться в воду можно только вместе с личным сопровождающим.
Местоположение
Инвапляжи находятся на пляжах Пирита и Пикакари рядом со штабами береговой охраны G4S.
Время работы
Инвапляжи открыты каждый день в течение всего официального пляжного сезона с 1 июня по 31 августа с 12:00 до 18:00. Ограничений по времени использования услуги нет, так что арендовать инвалидное кресло для купания можно хоть на пару часов.
Стоимость
Для людей с заболеваниями опорно двигательного аппарата эта возможность, несомненно, бесценна. Услуга бесплатна для всех желающих.
Условия использования
Чтобы воспользоваться инвапляжем, необходимо лишь прийти на пляж в хорошем настроении и обратиться к команде береговой охраны. Для использования инвалидного кресла необходимо присутствие личного сопровождающего.
Может ли инвалидное кресло перевернуться в воде?
Поскольку это специальное кресло (на воде его держат поплавки, расположенные под подлокотниками), это очень безопасное вспомогательное средство. Однако именно ради безопасности важно присутствие личного сопровождающего, который будет надежно держать кресло.
Бронирование
Бронировать инвалидное кресло не обязательно, но для полной уверенности это всегда можно сделать по телефонам 55563900 (Пикакари) и 5020319 (Пирита).
Что такое инвапляж и как родилась эта идея?
Раньше у людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата не было возможности попасть к береговой линии, а теперь они даже могут погрузиться в воду. Появилось много всевозможных набережных, однако полного доступа к водоемам и водным радостям в Эстонии не было.
Цель проекта инвапляжей – сделать так, чтобы люди с ограниченными физическими возможностями могли с удовольствием посещать пляжи, чтобы больше никто не чувствовал себя в изоляции.
Инвапляжи созданы в сотрудничестве Таллиннского департамента социальных дел и здравоохранения, районных управ и G4S Eesti.