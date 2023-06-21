Главный тренер сборной Эстонии: конечно, игроки разочарованы, мы заслуживали большего в первом тайме
Главный тренер сборной Эстонии по футболу Томас Хэберли похвалил своих подопечных за ожесточенную борьбу с Бельгией в первом тайме и больше всего пожалел о двух быстрых голах Ромелу Лукаку на 37-й и 40-й минутах.
„Я думаю, что мы начали хорошо. Первые два пропущенных гола были слишком легкими, с нашей точки зрения. У нас было пять моментов в первом тайме, у них было три. Тяжело было идти на перерыв с 0:2. Мы заслуживали большего“, — заявил швейцарец после поражения со счетом 0:3 от страны, занимающей четвертое место в мировом рейтинге ФИФА, в отборочном матче чемпионата Европы.
„Мы старались изо всех сил во втором тайме. В итоге у нас было немало нападающих на поле, но мы не смогли забить гол. Итоговый счет 3:0 - надо смириться. Нужно учитывать, что это Бельгия. У нас обычно другие цифры на табло против них“.
По словам Хэберли, первые два гола — Ромелу Лукаку на 37-й и 40-й минутах — были забиты из-за простых ошибок игроков сборной Эстонии, а третий — Йоханом Бакайоко на 90-й минуте — стал результатом преднамеренного риска.
„Если оставить на поле трех защитников, нужно учитывать, что можно пропустить гол. (Вышедший на 79-й минуте) Стен Рейнкорт точно не крайний защитник, но мы хотели забить и сделать счет 2:1, поэтому пришлось рисковать. Тот факт, что Маттиас Кйт был выше, Рокко Роберт Шейн играл на позиции шестерки, а Тунев на позиции десятки, кое о чем говорит. Это показывает, как смело мы хотели играть“, — добавил Хэберли.
Говоря о настроении в раздевалке после игры, Хэберли сказал: „Конечно, это разочарование, потому что в первые 30 минут у игроков возникло ощущение, что можно произвести фурор. Первый тайм был отличным с нашей стороны, у нас были моменты. Бельгия — команда совершенно другого уровня, чем Швеция или Австрия, но мы играли очень хорошо“.
Почему сегодня на поле не было основного капитана сборной Эстонии Константина Васильева, отыгравшего в субботу 90 минут в Азербайджане? „У него были проблемы с мышцами. Надеюсь, не слишком серьезные. Если бы это была последняя игра в году, он бы, наверное, сыграл, но мы решили его не использовать. Не хотели рисковать, — ответил Хэберли.
Эстония заработала одно очко в двух играх в текущем окне национальной сборной, которое появилось в результате ничьей 1:1 в Баку.
На вопрос, что хорошего можно вынести из этого периода, Хэберли ответил: „Мы завоевали одно очко в гостях. Конечно, мы хотели победить. Мы уже говорили о втором тайме [игры с Азербайджаном]. Мы позволили себе пропустить гол и потеряли очки. На нашей первой домашней игре в году атмосфера была отличной. В мое время стадион никогда не был полон.
Нас поддерживали, это была другая энергия. Я должен сказать большое спасибо зрителям. Мы не можем рассчитывать на победу над Бельгией сейчас. В сентябре, октябре, ноябре надо завоевывать очки. Хотели три, получили одно“.
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