Главный тренер сборной Эстонии: конечно, игроки разочарованы, мы заслуживали большего в первом тайме

„Я думаю, что мы начали хорошо. Первые два пропущенных гола были слишком легкими, с нашей точки зрения. У нас было пять моментов в первом тайме, у них было три. Тяжело было идти на перерыв с 0:2. Мы заслуживали большего“, — заявил швейцарец после поражения со счетом 0:3 от страны, занимающей четвертое место в мировом рейтинге ФИФА, в отборочном матче чемпионата Европы.

„Мы старались изо всех сил во втором тайме. В итоге у нас было немало нападающих на поле, но мы не смогли забить гол. Итоговый счет 3:0 - надо смириться. Нужно учитывать, что это Бельгия. У нас обычно другие цифры на табло против них“.

По словам Хэберли, первые два гола — Ромелу Лукаку на 37-й и 40-й минутах — были забиты из-за простых ошибок игроков сборной Эстонии, а третий — Йоханом Бакайоко на 90-й минуте — стал результатом преднамеренного риска.

„Если оставить на поле трех защитников, нужно учитывать, что можно пропустить гол. (Вышедший на 79-й минуте) Стен Рейнкорт точно не крайний защитник, но мы хотели забить и сделать счет 2:1, поэтому пришлось рисковать. Тот факт, что Маттиас Кйт был выше, Рокко Роберт Шейн играл на позиции шестерки, а Тунев на позиции десятки, кое о чем говорит. Это показывает, как смело мы хотели играть“, — добавил Хэберли.

Говоря о настроении в раздевалке после игры, Хэберли сказал: „Конечно, это разочарование, потому что в первые 30 минут у игроков возникло ощущение, что можно произвести фурор. Первый тайм был отличным с нашей стороны, у нас были моменты. Бельгия — команда совершенно другого уровня, чем Швеция или Австрия, но мы играли очень хорошо“.

Почему сегодня на поле не было основного капитана сборной Эстонии Константина Васильева, отыгравшего в субботу 90 минут в Азербайджане? „У него были проблемы с мышцами. Надеюсь, не слишком серьезные. Если бы это была последняя игра в году, он бы, наверное, сыграл, но мы решили его не использовать. Не хотели рисковать“, — ответил Хэберли.