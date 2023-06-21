Главный тренер сборной Бельгии: нервничали в начале, соперник сильно нас прессинговал

„Очень сложное начало. Соперник играл хорошо и прессинговал нас. Мы знали, что такое может случиться, и не должны были удивляться. Сначала мы играли очень нервно, слишком легко и мягко. Нам нужно начинать игру сильнее, быстрее и самим оказывать больше давления на соперника, чтобы двигаться компактными линиями. Первые минуты были сложными“, — признался Тедеско.

„Первый гол Лукаку был очень важен для нас. После этого наша игра изменилась. Больше не было ощущения нервозности“.

На вопрос, почему, по его мнению, его игроки могли нервничать, итальянец ответил: „Здесь (в Эстонии — ред.) играть непросто. Если посмотреть на Австрию, которая сейчас лидирует в нашей группе с 10 очками, обыграла их (Эстонию — ред.) только благодаря голу на 87-й минуте...“

Бельгийские журналисты также попытались узнать о скандале связанном с вратарем Тибо Куртуа. По версии главного тренера, звезда „Реала“ покинул команду из-за того, что ему не доверили капитанскую повязку в субботнем матче против Австрии. Однако вчера Куртуа сделал заявление, заявив, что тренер лжет и что причиной была травма колена.

„Все, что я хотел сказать, я уже сказал вам ранее. Я старался быть краток, но очень честным. Это не моя работа, чтобы анализировать это через средства массовой информации, но мы должны решить этот вопрос с ним лично“, — сказал Тедеско.

Мог ли этот инцидент повлиять на других игроков в сегодняшней игре? „Нет, я так не думаю. У нас была очень хорошая неделя, хорошая тренировка вчера, хорошая атмосфера в команде. Все были сосредоточены. Сегодняшнее начало матча было просто случаем нервозности“.

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