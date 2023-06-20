Собаки оказавшегося в тюрьме хозяина надеются обрести новый дом

Речь идет о бывшем питомнике, содержание которого после смерти жены мужчине стало не под силу.



На сегодняшний день с помощью PTA животные были переданы под крыло союза защиты животных. Пока собаки продолжат жить в своем нынешнем доме, где о них позаботится проверенный человек. „Это человек, который их уже знает и может с ними справиться“, — заверила член правления союза Кристи Метса.

Некоторые собаки за несколько дней уже нашли новый дом, но желающих взять крупное животное с серьезным характером не очень много.



„Для посадки на цепь мы их отдавать не будем, — сказала Метса. — Тибетский мастиф — непростая порода, но сознательные люди, скорее всего, справятся с этой собакой. Некоторым животным нужно больше времени, а одному еще и ограда, устойчивая к лазанию и жеванию, но со всеми можно справиться. В этом отношении с этими собаками в большинство своем все в порядке, они хорошо контактируют с людьми“.

Все собаки взрослые и прошли ветеринарный осмотр. „Однозначно лечение собак необходимо продолжать. Одну обязательно нужно отвести к ортопеду, так как она сильно хромает и, скорее всего, нуждается в дорогостоящей операции“, — отметила представитель союза.



Если кто-то заинтересован в том, чтобы взять собаку, может написать на info@loomakaitse.eu.

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