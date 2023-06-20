ФОТО | Алар Карис встретился с королем Карлом III

Президент Карис прибыл в Лондон, чтобы принять участие в международной конференции, посвященной поддержке и восстановлению Украины, а также привлечения туда частного сектора и инвестиций. Также целью визита является содействие укреплению экономических отношений и делового сотрудничества между Эстонией и Великобританией.

Карис выступит со вступительной речью на бизнес-семинаре для эстонских и британских предпринимателей, а также на международной конференции по венчурному капиталу и инновациям Global Corporate Venturing Symposium. На вечернем деловом приеме президент также приветствует эстонские предприятия и британских инвесторов и партнеров по сотрудничеству.

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