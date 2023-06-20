ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (482-й день) | Шойгу пригрозил Киеву ударами по „центрам принятия решений“

Объем активов российских олигархов, замороженных в Германии из-за санкций, уменьшился с марта, сообщает издание t-online со ссылкой на данные федерального правительства. В ответ на запрос депутата бундестага от Левой партии Кристиана Гёрке (Christian Görke) правительство сообщило, что в настоящее время объем замороженных российских активов в Германии составляет 5,22 млрд евро, что примерно на 30 млн евро меньше, чем три месяца назад. „Предыдущие законы о санкциях, очевидно, были лишь „бумажными тиграми“, - сказал Гёрке в интервью t-online. По его словам, банкам и нотариусам по-прежнему не нужно раскрывать активы своих клиентов. „Олигархи лишь посмеиваются“, - отметил политик.

Госдума РФ приняла законопроект , который позволяет гражданам, имеющим судимость, а также признанным ограниченно годными к военной службе, заключать контракты о прохождении службы в российской армии в период мобилизации , военного положения и в военное время. Инициативу внесли глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его заместитель Андрей Краснов в конце мая. Этот закон не распространится на тех, кто осужден за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также по статьям о терроризме, госизмене, шпионаже, создании экстремистского сообщества и за другие тяжкие и особо тяжкие преступления.

Соединенные Штаты 21 июня собираются объявить о новом пакете военной помощи Украине , заявил госсекретарь Энтони Блинкен в ходе визита в Лондон. Выступая на пресс-конференции со своим британским коллегой Джеймсом Клеверли, Блинкен напомнил слова президента США Джо Байдена, что Вашингтон будет поддерживать Киев „столько, сколько потребуется“. „Мы продолжим выполнять это обязательство, в том числе с помощью нового масштабного пакета помощи США, о котором я смогу объявить завтра“, - цитирует Блинкена агентство Reuters.

С момента вторжения российских войск в Украине погибли 9083 мирных жителя, говорится в новом отчете Управления верховного комиссара ООН по правам человека. За это же время 15 779 гражданских лиц получили ранения, указывается далее. Больше всего жертв - в Донецкой и Луганской областях (4105 погибших и 5861 пострадавший - на контролируемой украинцами территории, 718 погибших и 2521 раненый - в захваченных РФ районах), добавили в ООН. В то же время представитель Офиса генпрокурора Украины Юрий Белоусов в интервью британскому изданию The Independent в феврале заявлял, что в ходе войны могли погибнуть до 100 тысяч мирных жителей страны.

Франция намерена поддержать вступление Украины в НАТО

Об этом пишет издание Le Monde со ссылкой на неназванных собеседников. Официальный Париж принял такое решение на заседании Совета обороны и национальной безопасности страны 12 июня, указали они. Франция выступает за отстаивание перспективы членства Украины в Североатлантическом альянсе с целью „повлиять на конфликт и попытаться усадить Москву и Киев за стол переговоров“, отмечает газета. По ее сведениям, обещание перспективы присоединения к НАТО „могло бы убедить президента Украины Владимира Зеленского вступить в переговоры, когда он сочтет нужным, в зависимости от результатов контрнаступления“.

ISW: У ВСУ - успешные контрнаступательные операции в трех секторах

Украинские вооруженные силы провели наступательные операции как минимум в трех секторах на линии фронта и имели успех, сообщают эксперты Института изучения войны (ISW) в утренней сводке 20 июня.

Bloomberg: ЕС готовит миллиардный пакет финансовой помощи Украине

Евросоюз готов выделить Украине пакет финансовой помощи в объеме 50 млрд евро, передает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники, знакомые с этими планами. Указывается, что данные средства должны будут помочь правительству Украины профинансировать текущие расходы, а также оплатить меры по восстановлению страны.

Зеленский заявил об отсутствии у ВСУ потерянных позиций

„У нас нет потерянных позиций. Только освобожденные. У них (ВС РФ. - Ред.) - только потери. И в целом ситуация давления, нашего давления, которое позволяет прокладывать путь нашему флагу“, - такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в ходе традиционного вечернего видеообращения к согражданам.

При этом он отметил, что побеседовал с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком об оборонных нуждах Украины, и заверил, что у украино-британского сотрудничества в этой сфере „будет весомое продолжение“.

По материалам DW.