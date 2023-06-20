В штаб-квартире оргкомитета Олимпийских игр 2024 в Париже проходят обыски

Обыск проводят Центральное управление по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми преступлениями и финансовая бригада судебной полиции Парижа. Причина проверки связана с деятельностью организационного комитета и государственного органа Solideo, который отвечает за инфраструктуру олимпийских объектов. Обыски проводятся в ходе расследования о незаконном получении выгоды по некоторым заключенным контрактам в рамках организации Игр, пишет Sportmail.

В апреле 2021 года два отчета Французского антикоррупционного агентства об организации Олимпийских игр указывали на „риски нарушения честности“ и „конфликты интересов“, которые портят имидж Олимпийских игр. Инспекторы агентства обнаружили, что „возникали ситуации потенциального неконтролируемого конфликта интересов“.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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