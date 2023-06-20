Посольство США и Министерство иностранных дел подписали соглашение о покупке участка земли для нового посольства

„Это важнейший момент в более чем 100-летней истории отношений между США и Эстонией. Покупка земли под новое здание посольства США в Таллинне демонстрирует наше стремление стоять бок о бок с нашими эстонскими партнерами, защищая нашу общую безопасность, расширяя и укрепляя наши экономические и культурные связи“, — сказал посол Кент.

Посол Кент также рассказал об истории нынешнего местоположения посольства США и его значении в американо-эстонских отношениях.

„Наше нынешнее расположение на улице Кентманни хорошо служило нам с тех пор, как мы впервые переступили порог здания в 1930 году. И хотя мы были вынуждены покинуть Эстонию в 1940 году, мы так и не признали незаконную оккупацию Эстонии Советским Союзом и поддерживали отношения с Эстонской Республикой на протяжении всего периода оккупации. В 1992 году мы вернулись в то же здание, чтобы продемонстрировать преемственность отношений между США и Эстонией“.

„Мы благодарны сообществу Кентманни, которое принимало нас столько лет. Мы с нетерпением ждем возможности стать частью сообщества Уус-Мааильм, и наше новое здание посольства будет расположено на улицах под названием „Америка“ благодаря историческому наследию района, восходящему к 19 веку. Мы стремимся быть хорошим соседом и будем использовать комплекс нашего нового посольства для дальнейшего развития и укрепления партнерства между США и Эстонией“.

Начиная с этой недели, посольство США будет сохранять присутствие на объекте в целях обеспечения безопасности. В ближайшие месяцы площадка будет закрыта для посещения в связи с проведением дополнительных подготовительных работ в рамках текущего процесса детального планирования и проверки инфраструктуры, а также этапов проектирования и строительства. Новый проект посольства США находится в ведении Бюро по эксплуатации зданий за рубежом (OBO) Государственного департамента США совместно с местным консультантом Esplan OÜ.