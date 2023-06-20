Житель Эстонии пытался провезти в Россию 35 кг наркотиков. Сегодня ему вынесли приговор

Как передает пресс-служба, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий при попытке провоза на территорию России через пункт пропуска через КПП „Шумилкино“ крупной партии наркотических средств и психотропных веществ с целью их дальнейшего незаконного сбыта был задержан гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий на территории Эстонской Республики.

В ходе досмотра его автомобиля в специально оборудованных тайниках были обнаружены и изъяты из незаконного оборота свыше 18 килограмм амфетамина и более 17 килограмм гашиша, что в соответствии с законодательством Российской Федерации является особо крупным размером.

Псковским областным судом фигурант признан виновным в совершении ряда преступлений (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов в особо крупном размере, а также покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ в особо крупном размере.

Виновному лицу назначено наказание в виде лишения свободы сроком 15 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу. Дата совершения преступления не сообщается.

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