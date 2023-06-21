Прояснилась судьба попавшего в тяжелый кризис мясокомбината Saaremaa Lihatööstus

По словам владельца Saaremaa Lihatööstus Вячеслава Леэдо, основной причиной временных трудностей с платежеспособностью предприятия стала цепочка гибридных кризисов, которые в течение нескольких лет сотрясали эстонскую пищевую промышленность, где в наибольшем проигрыше до сих пор находится именно мясная промышленность. 2022 год закончился для всего сектора мясной промышленности с убытком в размере 22 миллионов, а первый квартал 2023 года уже принес для всего сектора убыток в размере более 8 миллионов.

„Мы далеко не единственный производитель в Эстонии, который на протяжении многих лет сталкивается с вызовами, вызванными кризисами – корона-кризисом, последовавшей за ним войной и энергетическим кризисом, ростом цен на все ресурсы, а теперь еще и ростом цен на свинину. Поскольку меры господдержки до сих пор так и не были реализованы, пищевая промышленность сейчас борется за выживание“, — пояснил Леэдо.

По его словам, всем сторонам, участвующим в процессе санации, пришлось много поработать на результат, приложить усилия, но и пойти на уступки, чтобы весь процесс был результативным.

„Однако мы смотрим в будущее, и смею сказать, что решение Тартуского уездного суда утвердить наш план санации – это, безусловно, история успеха, которая родилась благодаря очень профессиональной и экспертной работе нашего адвоката и советника по санации, благодаря терпеливому и понимающему отношению суда, а также благодаря доверию и отзывчивости наших кредиторов. Здесь я хотел бы выделить Swedbank, который очень ответственно повел себя по отношению к нам в сложной ситуации“, - сказал Леэдо.

По словам Пааво Коха, присяжного адвоката адвокатского бюро Koch & Partners, представлявшего Saaremaa Lihatööstus, подготовка к санации предприятия была напряженной и интеллектуально сложной работой.