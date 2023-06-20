Пьяный эстонский водитель грузовика совершил в Германии тяжелую аварию

ДТП произошло в субботу вскоре после полуночи, прямо перед развязкой Райнфельд на автомагистрали A1.

Движение из-за строительства моста было затруднено, из-за чего 58-летний житель Любека, который ехал на своем сером VW Golf по центральной полосе из Гамбурга в направлении Фемарна, затормозил и включил аварийную сигнализацию.

В 0:30 в остановившийся автомобиль врезался 38-летний водитель грузовика из Эстонии. Серый Volkswagen отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с грузовиком, сообщила пресс-секретарь полиции Жаклин Фишер.

В результате столкновения с грузовиком серый Volkswagen отскочил вновь в свою полосу движения и врезался черный VW Golf. В результате аварии 58-летний житель Любека получил травмы. К счастью, не особо тяжелые.

Далее эстонский дальнобойщик также задел и двигавшийся в том же направлении автомобиль VW Tiguan с прицепом.

Прибывшие на место аварии сотрудники полиции почувствовали от эстонского дальнобойщика запах алкоголя. Тест подтвердил подозрения и дал предварительный результат в 2,08 промилле. Водителя направили на анализ крови для более точного определения степени опьянения. Водительские права у водителя грузовика были изъяты.

Теперь 38-летнему эстонскому водителю, по всей видимости, придется отвечать за вождение в нетрезвом виде, совершении аварии и нанесении телесных повреждений по неосторожности. К тому же полицейские установили, что дальнобойщик нарушил режим труда и отдыха.

Имущественный ущерб в результате ДТП составил более 50 000 евро.

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