Живущий в Эстонии о долгом ожидании на эстонско-российской границе: я — гражданин России, чувствую себя униженным

„В чем причина таких очередей? Каких-то серьезных предпосылок не было“

Александр из Йыхви, его дочь живет и учится в России, поэтому мужчина достаточно часто ездит в страну-соседку. „Пересекаю границу два-три раза в месяц точно“, — уточняет Александр. У мужчины машина с эстонскими номерами, но российский паспорт и вид на жительство в Эстонии.

По опыту частых пересечений Александр отмечает, что обычно все идет быстро. „Были моменты, когда я проходил российскую границу за 10 минут. Эстонская, к слову, всегда быстро. У меня все документы в порядке, декларация на машину многоразовая, ничего дополнительно заполнять не нужно“.

Часто, по словам мужчины, тормозят процесс, те, у кого такой декларации нет, и ее приходится заполнять на месте. „Такое происходит на праздники. Но, с другой стороны, что-то синхронно на всех российских границах происходит. Сейчас, похоже, такая же ситуация“.

6 июня Александр решил поехать в Россию, предварительно посмотрев в интернете, как обстоят дела с очередями. „И уже тогда она была не маленькой, я принял решение поехать в Печоры, а потом в Псков. Далековато, конечно, но там никогда не бывает очередей“, — рассказывает мужчина. Но, приехав на погранпереход, увидел очередь из легковых машин, которая не двигалась. Александр оставил автомобиль на парковке, а сам принял решение идти пешком.

„Вижу: пешеходов пускают, машины — нет. Как будто затянувшийся на часы обеденный перерыв, — удивляется мужчина.

Во всем виноваты украинские беженцы?

Прошедшие границу утверждают, что машины с российскими и эстонскими номерами таможенный пост в Ивангороде пропускает быстрее и по особой полосе. Чего не скажешь про граждан Украины. Все чаще в группах в соцсетях можно встретить версии, что проблемы, возникшие в последние дни, происходят именно из-за украинских беженцев.

Александр также отвечает, что некоторые винят в сложившейся ситуации именно украинцев, мол, они едут на машинах, их долго досматривают, из-за чего увеличивается время общего ожидания.

„Да, граждан Украины действительно долго досматривают, проводят собеседования. Но для них...