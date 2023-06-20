Эстонские футбольные клубы узнали соперников по еврокубкам, „Флора“ встретится с чемпионом Польши

Потенциальными соперниками чемпиона Эстонии, таллиннской „Флоры“, которая благодаря относительно высокому коэффициенту попала в число сеянных клубов, были чемпионы Гибралтара, Польши, Латвии, Северной Ирландии и Люксембурга.

Со жребием таллиннцам явно не повезло - им выпал польский клуб „Ракув“ из Ченстоховы. Хотя эта команда не может похвастаться богатой историей - в этому году она впервые выиграла национальный чемпионат - она успела зарекомендовать себя интересной игрой и отдельными успехами в еврокубках, например, в 2021 году выбила российский „Рубин“ из Казани.

Правда, после победы в чемпионате „Ракув“ покинул главный творец ее успехов - тренер Марек Папшун. Его преемником стал не имеющий большого опыта 32-летний Давид Шварга. Матчи пройдут 11-12 и 18-19 июля, первый состоится в Польше, ответный в Эстонии.

До этого, вероятно, в обеих клубах еще могут произойти изменения в составе. Победитель пары продолжит борьбу в Лиге чемпионов, проигравшему придется утешаться участием в третьем по значимости европейском турнире, Лиге конференций.

Остальные три наших клуба стартуют с первого отборочного раунда Лиги конференций. На данный момент жеребьёвка продолжается.

Таллиннской „Левадии“ досталась словацкая „Жилина“, нарвскому „Трансу“ - армянский „Пюник“ (Ереван), „Пайде“ - Б-36 (Торсхавн) с Фарерских островов. Матчи пройдут 13 и 20 июля.

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