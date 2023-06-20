Крупнейший в Эстонии потребитель энергии сокращает работников и урезает зарплаты руководства

За последние полгода на заводе было три длительных простоя, а все остальное время производственная линия работала на 60-70% мощности. Проблемы начались с разразившегося в августе прошлого года энергетического кризиса, когда завод потерял несколько клиентов в Европе из-за неравной конкуренции с производителями из других стран. „В условиях последующего экономического спада рынок древесной массы также находится в напряженном состоянии, и восполнить потерянные объемы продаж на очень конкурентоспособном рынке по щелчку пальцев невозможно“, — прокомментировала ситуацию член правления Сийри Лахе.

Она отметила, что коммерческий убыток с конца прошлого года непозволительно высок, в связи с чем они уже пересмотрели все расходы и произвели революционные изменения в производственных процессах, но, к сожалению, сейчас не остается иного выхода, кроме как „нарушить данное работникам несколько месяцев назад обещание сохранить все рабочие места“.

Представитель завода отметила, что работники промышленного сектора с удивлением смотрят на рост индекса заработной платы, который вызван повышением зарплат в государственном секторе. Руководство Estonian Cell объявило о снижении своей заработной платы на 5% до конца года, чтобы разделить с другими сотрудниками негативное влияние реализации мер по экономии.

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