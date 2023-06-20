Ешьте как олимпиец: суп от Сильдару или десерт от звезды фитнес-бикини?
Олимпийские чемпионы Герд Кантер и Келли Сильдару, а также ряд других звезд спорта делятся своими любимыми рецептами и советами о том, как приготовить дома простой, питательный и полезный ужин из трех блюд.
В рамках проекта „Звезды на тарелке“ крупнейший в Эстонии поставщик школьного питания Daily собрал любимые рецепты наших ведущих спортсменов и добавил их в обеденное меню школьных столовых. Любимые блюда звезд спорта в течение последних двух месяцев можно было попробовать в школьных столовых Daily по всей Эстонии.
Хорошее начало простого и полезного ужина из трех блюд – тыквенный суп-пюре призерши Олимпийских игр Келли Сильдару. Для его приготовления вам потребуется 350 г тыквы, 1 морковь, 1 картофелина, 2 луковицы, 0,5 л овощного бульона, 50 мл жирных сливок и растительное масло, а также приправы – перец, соль, молотый имбирь и карри.
Чтобы приготовить вкусный летний суп-пюре, нарежьте овощи и на растительном масле пассеруйте в кастрюле морковь и лук. Затем влейте кипящую воду, добавьте тыкву и картофель и варите овощи до мягкости. Когда овощи станут достаточно мягкими, пюрируйте содержимое кастрюли, приправьте, добавьте сливки и еще несколько минут подержите суп на огне.
По словам Сильдару, сама она уделяет питанию не слишком много внимания, но тем не менее старается питаться максимально разнообразно, чтобы организм получал все необходимое: „Я вообще ем все, что душе угодно, ни от чего не отказываюсь. Поскольку часто я довольно занята, вечером у меня остается не так много времени или сил, чтобы приготовить что-то сложное, поэтому на моем столе обычно оказываются быстрые в приготовлении и простые блюда, очень домашние и вкусные!“
После такого простого и вкусного блюда на второе отлично подойдет что-нибудь посытнее, а справится с приготовлением мясного соуса от Герда Кантера даже ребенок.
Чтобы приготовить мясной соус, потребуется 800 г смешанного фарша (свиной и говяжий в соотношении 50/50), 1 луковица, сливочное масло для обжаривания, 400 мл жирных сливок, соль и перец, а также при желании зеленый лук для подачи). На гарнир Кантер рекомендует сделать домашнее картофельное пюре – для этого возьмите 1 кг картофеля, 200 мл теплого молока, 50 г сливочного масла и соль.
Для мясного соуса нагрейте на сковороде сливочное масло и выложите в сковороду порубленный лук и фарш. Приправьте солью и перцем. Когда фарш поджарится и дойдет до готовности, влейте жирные сливки и пару минут потушите. Для картофельного пюре почистите и нарежьте картофель, а затем отварите. Готовый картофель разомните толкушкой и понемногу вливайте в него теплое молоко, перемешивая ложкой, чтобы пюре стало воздушным. Приправьте солью и перцем.
Завершить же трапезу из трех блюд можно легким десертом. Фуд-блогер и автор кулинарной книга Йохандра-Лизетт Ильюшин поделилась рецептом своего любимого десерта – чиа-пудинга с манго. Делается этот десерт проще простого, а среди школьников он оказался очень популярен.
Потребуется 7 ст. л. семян чиа, 400 г греческого йогурта и упаковка натурального пюре из манго. Нужно просто смешать все ингредиенты, переложить их в порционные миски или креманки и на несколько часов поставить в холодильник. Вот и все – простой и полезный десерт готов!
Йохандру-Лизетт, для которой здоровое питание является естественной частью жизни, особенно вдохновляют не такие уж полезные блюда, которые можно „оздоровить“, изменив пару вещей в рецепте. „В питании, как и в жизни в целом, очень важен баланс. На 80% мое питание здоровое, а на 20% – несколько менее здоровое. Бывает, я перекусываю вне дома. Я вовсе не держу себя в черном теле. А еще я люблю менять рецепты не самых полезных блюд, заменяя некоторые ингредиенты на здоровые альтернативы“, – добавила она.
Завершить обед можно и творожным десертом с овсяными хлопьями – это одна из любимых сладостей звезды фитнес-бикини Амани Кийвикас.
Понадобится: 680 г творога (жирностью 5%), 80 г овсяных хлопьев, корица, 160 г замороженных или свежих ягод (малина, черника и т. п.), 4 средних банана. В качестве подсластителя возьмите 20 г кокосового сахара, а для украшения – кокосовые хлопья. Для начала обжарьте на сковороде овсяные хлопья с корицей. Затем вилкой раздавите бананы, добавьте к ним творог, кокосовый сахар, обжаренные хлопья и ягоды. Перемешайте. Украсьте сверху ягодами и кокосовыми хлопьями.
Вне соревновательного сезона Кийвикас, как и автор первого десерта, придерживается принципа 80/20. „Еда для меня – пища для тела, которая позволяет ему полноценно работать. Главным образом я слежу за тем, чтобы в пище были представлены все необходимые питательные вещества (углеводы, жиры, белки)“, – добавила она.
Действующая под брендом Daily компания Baltic Restaurants Estonia AS является крупнейшим в Эстонии поставщиком школьного питания, предлагающим обслуживание в 77 школах и 47 школьных буфетах по всей Эстонии.
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