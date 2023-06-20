Ешьте как олимпиец: суп от Сильдару или десерт от звезды фитнес-бикини?

В рамках проекта „Звезды на тарелке“ крупнейший в Эстонии поставщик школьного питания Daily собрал любимые рецепты наших ведущих спортсменов и добавил их в обеденное меню школьных столовых. Любимые блюда звезд спорта в течение последних двух месяцев можно было попробовать в школьных столовых Daily по всей Эстонии.

Хорошее начало простого и полезного ужина из трех блюд – тыквенный суп-пюре призерши Олимпийских игр Келли Сильдару. Для его приготовления вам потребуется 350 г тыквы, 1 морковь, 1 картофелина, 2 луковицы, 0,5 л овощного бульона, 50 мл жирных сливок и растительное масло, а также приправы – перец, соль, молотый имбирь и карри.

Чтобы приготовить вкусный летний суп-пюре, нарежьте овощи и на растительном масле пассеруйте в кастрюле морковь и лук. Затем влейте кипящую воду, добавьте тыкву и картофель и варите овощи до мягкости. Когда овощи станут достаточно мягкими, пюрируйте содержимое кастрюли, приправьте, добавьте сливки и еще несколько минут подержите суп на огне.

По словам Сильдару, сама она уделяет питанию не слишком много внимания, но тем не менее старается питаться максимально разнообразно, чтобы организм получал все необходимое: „Я вообще ем все, что душе угодно, ни от чего не отказываюсь. Поскольку часто я довольно занята, вечером у меня остается не так много времени или сил, чтобы приготовить что-то сложное, поэтому на моем столе обычно оказываются быстрые в приготовлении и простые блюда, очень домашние и вкусные!“

После такого простого и вкусного блюда на второе отлично подойдет что-нибудь посытнее, а справится с приготовлением мясного соуса от Герда Кантера даже ребенок.

Чтобы приготовить мясной соус, потребуется 800 г смешанного фарша (свиной и говяжий в соотношении 50/50), 1 луковица, сливочное масло для обжаривания, 400 мл жирных сливок, соль и перец, а также при желании зеленый лук для подачи). На гарнир Кантер рекомендует сделать домашнее картофельное пюре – для этого возьмите 1 кг картофеля, 200 мл теплого молока, 50 г сливочного масла и соль.