Вотум недоверия Кае Каллас провалился

Оппозиция: правительство неоднократно злоупотребило доверием людей

У правительства нет мандата на повышение налогов и принятие враждебных по отношению к семьям решений, подчеркнул председатель парламентской фракции центристов Танель Кийк в своей речи в парламенте в связи с подачей заявление о выражении вотума недоверия премьер-министру Кае Каллас. По словам Кийка, в условиях экономического кризиса коалиция занимается совершенно другими темами, поэтому Эстония достойна лучшего правительства.



„Правительство ведет страну в совершенно ложном направлении, своими действиями оно лишь усугубляет экономический и демографический кризисы, а также кризис доверия власти. Лживая и ложная политика правительства Каи Каллас, ее недостойные главы правительства высказывания, обесценивание работы парламента – все это совершенно неприемлемо. Вместо повышения налогов необходимо разработать меры поддержки людей, а также предприятий, вынужденных сворачивать деятельность и сокращать работников“, - сказал Кийк.



По словам Кийка, коалиция Партии реформ, „Эстонии 200“ и Социал-демократической партии принимает недальновидные и враждебные по отношению к семьям решения, о которых до выборов не было сказано ни слова. „В сложные времена необходимо проводить грамотную и продуманную демографическую политику, а не урезать семейные пособия. Всего полгода назад та же Партия реформ поддержала повышение пособий для многодетных семей. Сокращение пособий во время демографического кризиса недопустимо. Сейчас под ударом оказались семьи с детьми, завтра на их месте могут быть пенсионеры, люди с недостатком здоровья или другие наименее защищенные группы населения“, - сказал Кийк.



Он отметил, что ни одна из коалиционных партий до выборов не просила у избирателей мандат на повышение налогов, в результате чего пострадают и люди, и предприятия. „Налоговая реформа правительства негативно повлияет на экономическую среду и сильнее всего ударит по наименее обеспеченным. Абсурдным является то, что зарабатывающие 1200 евро в месяц выиграют от изменения в системе подоходного налога всего 6 центов в месяц, тогда как в результате повышения других налогов люди с низкими и средними доходами потеряют гораздо больше“, - сказал Кийк. Он добавил, что вместо попытки найти компромиссное решение, коалиция решила использовать незаконные методы, чтобы заставить оппозицию замолчать, ограничив право депутатов задавать вопросы и подавать законопроекты и запросы.



Неприемлемыми, по оценке Кийка, являются высказывания Каи Каллас: сравнение оппозиции с гитлеровской Германией, путинской Россией и КГБ. Недавно она назвала депутатов парламента клоунами, напомнил глава фракции центристов. „Премьер-министр Эстонии не является лишь председателем одной партии или главой коалиции, она должна уважительно относиться ко всем представителям общества. Однако Кая Каллас доказала, что не способна на это, неоднократно отказавшись от возможности извиниться. Поэтому парламентская оппозиция не видит другого выхода, кроме как вынести на голосование вотум недоверия премьер-министру“, - пояснил Кийк.