ФОТО и ВИДЕО | Анетт Контавейт на пресс-конференции: играю столько, сколько себя помню. Конечно, это тяжелое решение

Контавейт провела пресс-конференцию для журналистов 20 июня в 11:00 в Fotografiskа в Таллинне.

„Это решение не было принято в одночасье, — отметила Контавейт о принятом трудном решении. — Спина беспокоит меня с конца прошлого года. Я чувствую, что не могу поддерживать тот уровень, которого достигла за многие годы, из-за травмы спины. Моя спина беспокоит меня настолько, что я не могу играть в теннис так, как хочу. Если где-то что-то болит — спина уже давно не выдерживает всю игру — это также влияет на вас психологически, когда вы находитесь на корте и не можете получать удовольствие от игры. Все время переживаешь, а спине становится все хуже“.

Контавейт всего 27 лет, так что впереди еще был длинный путь в карьере. Однако проблемы со здоровьем не оставили иного выхода, кроме как уйти из большого спорта.

„Я никогда не принимала важных решений на основе эмоций. Это продуманное и взвешенное решение. Я пробовала разные варианты, разговаривала с физиотерапевтами и месяцами делала упражнения. Но когда игры физически тяжелые, спина всегда давала о себе знать. Решение пришло в то время, когда оно должно было прийти. К сожалению, такие вещи нельзя предсказать и предугадать, как выдержит организм. Я была на этой карусели много лет, и до сих пор у меня не было серьезных травм, которые не давали бы мне возможности играть. Но эти годы измотали мое тело“, — пояснила спортсменка.

„Я обсуждала это с близкими людьми. Я тот, кто бегает по полю и играет, но вокруг меня много людей, которые также участвуют в моей карьере и жизни. Когда я рассказывала им о своих мыслях, я хотела посмотреть, как они отреагируют на это или как воспримут это. Это не было простым или легким решением для меня. Я играю в теннис, сколько себя помню. Конечно, это сложно“, — добавила Контавейт.