ФОТО и ВИДЕО | Анетт Контавейт на пресс-конференции: играю столько, сколько себя помню. Конечно, это тяжелое решение(1)
Анетт Контавейт, сообщившая сегодня утром о своем решении завершить карьеру, подчеркнула, что она приняла это решение не легкомысленно, а в результате долгих размышлений.
Контавейт провела пресс-конференцию для журналистов 20 июня в 11:00 в Fotografiskа в Таллинне.
„Это решение не было принято в одночасье, — отметила Контавейт о принятом трудном решении. — Спина беспокоит меня с конца прошлого года. Я чувствую, что не могу поддерживать тот уровень, которого достигла за многие годы, из-за травмы спины. Моя спина беспокоит меня настолько, что я не могу играть в теннис так, как хочу. Если где-то что-то болит — спина уже давно не выдерживает всю игру — это также влияет на вас психологически, когда вы находитесь на корте и не можете получать удовольствие от игры. Все время переживаешь, а спине становится все хуже“.
Контавейт всего 27 лет, так что впереди еще был длинный путь в карьере. Однако проблемы со здоровьем не оставили иного выхода, кроме как уйти из большого спорта.
„Я никогда не принимала важных решений на основе эмоций. Это продуманное и взвешенное решение. Я пробовала разные варианты, разговаривала с физиотерапевтами и месяцами делала упражнения. Но когда игры физически тяжелые, спина всегда давала о себе знать. Решение пришло в то время, когда оно должно было прийти. К сожалению, такие вещи нельзя предсказать и предугадать, как выдержит организм. Я была на этой карусели много лет, и до сих пор у меня не было серьезных травм, которые не давали бы мне возможности играть. Но эти годы измотали мое тело“, — пояснила спортсменка.
„Я обсуждала это с близкими людьми. Я тот, кто бегает по полю и играет, но вокруг меня много людей, которые также участвуют в моей карьере и жизни. Когда я рассказывала им о своих мыслях, я хотела посмотреть, как они отреагируют на это или как воспримут это. Это не было простым или легким решением для меня. Я играю в теннис, сколько себя помню. Конечно, это сложно“, — добавила Контавейт.
„Я это (травму спины — ред.) впервые ощутила достаточно сильно на прошлогоднем турнире в Остраве. После этого я дала спине отдохнуть. Потом закончила сезон, наступил более спокойный период. Когда я снова начала играть и соревноваться, то сразу же почувствовала все заново, и так длилось уже почти год. Я ощущала это только в нескольких играх, но по мере того, как игры становились более продолжительными и более физически утомительными, спина давала о себе знать и мешала“.
Контавейт, которая за свою карьеру выиграла шесть турниров WTA и занимала одно время второе место в мировом рейтинге, рада, что ее уход не заставил грустить окружающих. „Все меня очень поддерживают, я получила только очень позитивные отклики. Очень приятно видеть, что многие люди восприняли эту новость с пониманием. От Серены Уильямс сообщений не было, но многие игроки написали мне“, — отметила Анетт.
Прощальный турнир на Уимблдоне
Контавейт сыграет последний или последние официальные матчи в своей карьере на стартующем 3 июля Уимблдонском турнире. С какими чувствами и целями она туда идет?
„Прежде всего, я надеюсь, что моя спина выдержит, и я действительно смогу насладиться этими последними играми. Надеюсь последними, может и последней. Моя цель — создать для себя положительные воспоминания о моем последнем турнире Большого шлема“, — ответила Контавейт.
„Я была игроком, который всегда выкладывался на сто процентов на протяжении всей своей карьеры. У меня и сейчас нет других целей на этот Уимблдон“.
Пресс-конференция: