Исследование Wise: каждый второй молодой человек хочет стать предпринимателем(6)
В результате исследования, заказанного компанией Wise у Norstat, выяснилось, что у подростков в возрасте от 16 до 19 лет резко вырос интерес к предпринимательству по сравнению с предыдущими годами. Популярностью продолжает пользоваться IT-образование, и каждый третий молодой человек хочет работать в технологической или стартап-компании.
Если в прошлом году 43% молодежи считали, что в будущем хотят выбрать карьеру предпринимателя, то к настоящему времени этот процент значительно вырос. Более половины опрошенных (51%) хотят создать свое собственное предприятие: 12% абсолютно в этом уверены, а 39% выбрали вариант ответа „Скорее всего“. Молодые люди, которые не рассматривают предпринимательскую карьеру, указали в качестве основных препятствий отсутствие хорошей бизнес-идеи или достаточных знаний и навыков, а также страх неудачи и слишком большой ответственности. Создание своей компании привлекает молодых людей, прежде всего, гибкостью в отношении рабочего времени и места работы, возможностью много заработать и творческой свободой.
Бретт Лемсалу, руководитель отдела кадров Wise: „Очень здорово видеть, что у нашей молодежи растут предпринимательские настроения и желание что-то сделать самостоятельно. Однозначно заслуживают похвалы программы учебных фирм и компании, работающие со школьными группами. К сожалению, результаты подтверждают наличие заметного гендерного разрыва в технологическом секторе. Сегодня на должностях, требующих технических знаний, работает гораздо больше мужчин, чем женщин, и в целом это тормозит развитие всей отрасли. Нам необходимо активно действовать, чтобы создать баланс и привлечь девушек в мир технологий. Здесь в том числе лежит ответственность на компаниях, работающих в этой отрасли, которые могут показать пример и яснее рассказывать девушкам о разных возможностях ».
Исследование подробнее рассмотрело и региональные тенденции. Наиболее предприимчивые молодые люди, намеревающиеся создать свою собственную фирму, находятся на острове Сааремаа (86%), в Ляэнемаа (75%) и в Йыгевамаа (60%). Наибольший интерес к предпринимательству проявляется в малых городах (55%), способствуя развитию как сельской местности (54%), так и крупных городов (Таллинн, Тарту, Пярну, Нарва, Кохтла-Ярве – 47%).
Исследование показывает, что интерес молодежи к карьере в ИТ-секторе за год не изменился – по-прежнему 23% опрошенных выразили интерес к этой области, при этом 7% намерены непременно продолжать образование по этой специальности, а 16% скорее всего будут продолжать изучение этой специальности. Как и в предыдущие годы, мальчики проявляют больший интерес к карьере в информационных технологиях, чем девушки. 40% молодых людей и 15% девушек непременно или скорее всего намерены поступить на какую-то специальность, связанную с информационными технологиями.
Интерес к работе в технологической компании или стартапе по сравнению с прошлым годом вырос, и сегодня более трети молодых людей (37%) хотят заниматься этим в будущем. Больше всего желающих в Таллине (48%) и в крупных городах (Тарту, Пярну, Нарва, Кохтла-Ярве – 37%). В небольших городах (28%) и сельских районах (33%) процент ниже. Работа в стартапе или технологической компании привлекает в основном молодых людей, 54% из них с большой долей вероятности готовы начать работу в этом секторе. Среди девушек эта цифра составляет 28%.
Wise поддерживает молодых людей, создавая учебные материалы для обучения предпринимательству. Инфоматериалы и видео находятся в свободном доступе на странице Школы предпринимательства Wise.
Целевую группу исследования составляли учащиеся 9-х классов основной школы, старших классов общеобразовательных школ или других профессиональных училищ Эстонии. В исследовании приняли участие 303 представителя целевой группы.
Wise – международная технологическая компания, которая создает лучший способ перевода денег по всему миру. В системе Wise частные клиенты и компании могут хранить деньги в более чем 40 валютах, осуществлять международные переводы и оплачивать покупки за границей. Крупные компании и банки также используют международную платежную сеть Wise, которая позволяет осуществлять трансграничные транзакции для всех и везде. Миссия Wise – упроcтить жизнь людей и сэкономить их деньги.
Компания Wise была основана в 2011 году Тааветом Хинрикусом и Кристо Кярманном. Это одна из самых быстрорастущих и прибыльных технологических компаний в мире, котирующаяся на Лондонской фондовой бирже под символом WISE. Систему Wise используют более 16 миллионов частных и корпоративных клиентов, и компания ежемесячно осуществляет границы переводов на сумму около 10 миллиардов евро, экономя клиентам более 1,6 миллиарда евро в год. Самый крупный офис Wise с 2000 сотрудниками находится в Таллинне.
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