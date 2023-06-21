Подорожавший газ стал резко дешеветь
Европейские цены на газ падают сегодня второй день подряд, нивелируя недавний резкий рост, сообщают „Деловые ведомости“ со ссылкой на Bloomberg.
В понедельник утром цены на газовые фьючерсы упали на 14 процентов, до 30 евро за мегаватт-час. Еще в начале июня цена июльского фьючерса на природный газ составляла 23 евро, но затем природный газ неожиданно начал дорожать, достигнув более 41 евро за мегаватт-час.
Рост цен на газ вызвали незапланированные отключения и предупреждения о жаркой погоде.
Bloomberg пишет, что в настоящее время европейские газовые хранилища остаются более заполненными, чем обычно бывает в это время. В то же время увеличить спрос на газ и повлиять на цены может более теплая погода, чем обычно.
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