ФОТО | Эстония проиграла звездной Бельгии на глазах у 11 000 зрителей

С 11 772 болельщиками сборная Эстонии держалась хорошо в игре в течение первых 35 минут, но 190-сантиметровый нападающий „Интера“ совершил два филигранных гола за четыре минуты. С начало он реализовал навес 20-летнего полузащитника „Милана“ Астера Вранкса с правого фланга, а потом защитник „Лестера“ Ваут Фас сделал пас низом с левого фланга, позволив Лукако оформить дубль.

На 90-й минуте Янник Карраско отдал шикарный пас в штрафную на Йохана Бакайоко (ПСВ Эйндховен), который сделал счет 0:3.

Бельгийские футбольные болельщики в Таллинне:

До матча:

Сборная Бельгии в нынешней отборочной серии ЧЕ провела два матча, в которых обыграла Швецию (3:0) и сыграла вничью с Австрией (1:1). На старте отборочного этапа сборная Эстонии на выезде проиграла Австрии (1:2), а в минувшую субботу сыграла вничью с Азербайджаном (1:1).

Ранее Эстония и Бельгия встречались между собой восемь раз. Сборные играли в одной группе в двух предыдущих отборочных этапах ЧМ, где сильнее оказались бельгийцы (1:8, 0:2, 2:5 и 1:3).

По сообщению Эстонского футбольного союза, матч пройдет при аншлаге. Все билеты на игру выкуплены. Это означает, что во вторник сборная Эстонии будет играть при поддержке более 12 000 человек.

Бельгия приехала в Таллинн без травмированного Кевина Де Брёйне. После матча с Австрией сборную Бельгии со скандалом покинул вратарь Тибо Куртуа.

Из-за травмы основного капитана Кевина Де Брюйне капитанскую повязку было решено отдать Ромелу Лукаку, а на игру с Эстонии - Куртуа.

„Мы решили, что Ромелу будет капитаном в субботу, а Тибо – во вторник. Все было в порядке. После матча он почувствовал себя оскорбленным и решил покинуть команду. Я пытался поговорить с ним, потому что это было серьезное решение“, — сказал главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско.

„Я был удивлен, когда услышал пресс-конференцию главного тренера, на которой он предвзято и субъективно рассказал о частном разговоре, который у нас состоялся после матча с Австрией.