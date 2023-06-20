ФОТО | Эстония проиграла звездной Бельгии на глазах у 11 000 зрителей(6)
Во вторник мужская сборная Эстонии по футболу дома потерпела поражение от Бельгии (0:3) в третьем матче отборочного этапа ЧЕ.
С 11 772 болельщиками сборная Эстонии держалась хорошо в течение первых 35 минут, но 190-сантиметровый нападающий „Интера“ совершил два филигранных гола за четыре минуты. С начало он реализовал навес 20-летнего полузащитника „Милана“ Астера Вранкса с правого фланга, а потом защитник „Лестера“ Ваут Фас сделал пас низом с левого фланга, позволив Лукако оформить дубль.
Во втором тайме Томас Хэберли попытался повлиять на игру заменами, выпустив на поле Тунёва и Аниера, а позже также Рокко Роберта Шейна, Эрика Соргу и Стена Рейнкорта, но забить гол не удалось.
На 90-й минуте Янник Карраско отдал шикарный пас на Йохана Бакайоко („ПСВ Эйндховен“), который сделал счет 0:3.
Австрия обыграла Швецию со счетом 2:0 в другом матче группы F во вторник и занимает первое место в группе, Бельгия с семью очками занимает второе место. У Швеции три очка, у Эстонии и Азербайджана по одному.
Бельгийские футбольные болельщики в Таллинне:
До матча:
Сборная Бельгии в нынешней отборочной серии ЧЕ провела два матча, в которых обыграла Швецию (3:0) и сыграла вничью с Австрией (1:1). На старте отборочного этапа сборная Эстонии на выезде проиграла Австрии (1:2), а в минувшую субботу сыграла вничью с Азербайджаном (1:1).
Ранее Эстония и Бельгия встречались между собой восемь раз. Сборные играли в одной группе в двух предыдущих отборочных этапах ЧМ, где сильнее оказались бельгийцы (1:8, 0:2, 2:5 и 1:3).
По сообщению Эстонского футбольного союза, матч пройдет при аншлаге. Все билеты на игру выкуплены. Это означает, что во вторник сборная Эстонии будет играть при поддержке более 12 000 человек.
Бельгия приехала в Таллинн без травмированного Кевина Де Брёйне. После матча с Австрией сборную Бельгии со скандалом покинул вратарь Тибо Куртуа.
Из-за травмы основного капитана Кевина Де Брюйне капитанскую повязку было решено отдать Ромелу Лукаку, а на игру с Эстонии - Куртуа.
„Мы решили, что Ромелу будет капитаном в субботу, а Тибо – во вторник. Все было в порядке. После матча он почувствовал себя оскорбленным и решил покинуть команду. Я пытался поговорить с ним, потому что это было серьезное решение“, — сказал главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско.
„Я был удивлен, когда услышал пресс-конференцию главного тренера, на которой он предвзято и субъективно рассказал о частном разговоре, который у нас состоялся после матча с Австрией.
Хочу пояснить, что я не в первый и не в последний раз разговариваю с тренером о проблемах, связанных с делами раздевалки, но впервые кто-то решился сказать об этом публично.
Я глубоко разочарован этим, но хочу объяснить, что оценка тренера не соответствует действительности.
Быть или не быть капитаном сборной – это не прихоть и не случайное решение. Это должно быть решение тренера, и именно это я пытался ему донести.
Кроме того, в воскресенье днем я прошел обследование относительно проблемы с правым коленом.
Медицинская бригада моего клуба и сборной были на связи и рассмотрели все соответствующие документы для принятия решения об отъезде со сборов“, — сказал Тибо Куртуа.
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