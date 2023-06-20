ЕС готов предоставить Украине пакет помощи на 50 млрд евро, но ставит условие - Bloomberg

Как пишет агентство Bloomberg, часть пакета пойдет на покрытие текущих расходов Украины, таких как выплаты зарплат, пенсий и социальных пособий.

Финансироваться пакет будет за счет взносов стран-членов ЕС. Британия – страна-хозяйка саммита доноров – также намерена участвовать в помощи в рамках расширенных механизмов, которые будут обсуждаться в ходе встречи.

Сообщается, что 50 млрд евро будут выделены в виде грантов и льготных кредитов, но при условии, что Украина проведет в стране ряд реформ, в том числе антикоррупционные.

По словам авторов плана реконструкции (так в кулуарах ЕС называют многомиллиардный пакет), реформы необходимы Украине не только для получения конкретной помощи, но и для того, чтобы встать на путь членства в ЕС.

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