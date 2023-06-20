Рийгикогу принял закон об упразднении налоговых льгот и повышении подоходного налога

Результат голосования за Закон о внесении изменений в Закон о подоходном налоге и в Закон о военной службе „за“ – 58, „против“ – 33.

С 2024 года закон упразднит дополнительный необлагаемый подоходным налогом доход физического лица при воспитании ребенка и за супруга (супругу), а также право списывать с облагаемого налогами дохода проценты по жилищному кредиту.

С 2025 года ставка подоходного налога физического лица и коммерческого объединения будет повышена с 20 до 22%. Также будет упразднена льготная ставка в размере 14% для регулярно распределяемой коммерческими объединениями прибыли и, в связи с этим, и удерживаемый с физических лиц подоходный налог в размере 7% при выплате дивидендов. Согласно первоначальному проекту, ставка авансовых платежей кредитных учреждений также должна была повыситься с 14% до 22%. Перед вторым чтением правительство внесло в законопроект поправку, согласно которой вышеуказанная ставка будет повышена лишь до 18%.

Согласно закону, с 2025 года будет упразднен ступенчатый необлагаемый налогом доход и установлен единый необлагаемый налогом минимум в размере 700 евро в месяц (8400 евро в год). Исключение составляют пенсии по старости, где необлагаемый налогом доход равен средней пенсии по старости.

Помимо этого, во избежание производства о нарушении со стороны Европейской комиссии закон исправит выявленные Европейской комиссией неточности при имплементации директивы ЕС ATAD2 об уклонении от налогов в Закон о подоходном налоге. Также закон внесет изменения технического характера в Закон о военной службе. Из него будут исключены ссылки на ставшее недействительным положение Закона о подоходном налоге.