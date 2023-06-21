Алексей Навальный начинает кампанию против войны и Путина

По словам политика, его сторонники намерены вести „долгую, упорную, изматывающую, но принципиально важную кампанию“, чтобы настроить людей против войны и всего того, что с ней связано. „Против тупика, в который Путин так безумно и тупо свернул 24 февраля 2022 года: смерти, потери, мобилизация, военные преступления, изоляция, санкции, десятки тысяч погибших и миллионы уехавших. Деградация экономики и падение уровня жизни, воюющие уголовники и нищие мобилизованные, двухсотые и трехсотые“, - указал Навальный.

„По законам и технологиям хороших избирательных кампаний“

Оппозиционер рассчитывает на потенциально огромную аудиторию. „У каждого пятого есть родные или знакомые, погибшие на этой войне. Эти цифры, увы, будут и дальше только расти, меняя общественное сознание“, - отмечает он. К этому, подчеркивает Навальный, добавляются возвращающиеся домой десятки тысяч раненых и инвалидов и сотни тысяч мобилизованных, которые все видели своими глазами: „от бездарных воров-генералов до отсутствия всего - от носков до снарядов“. Вести агитацию против войны политик намерен „по законам и технологиям хороших избирательных кампаний - опрашивая всех, таргетируя сотни разных групп, подбирая подход к каждой, выявляя колеблющихся и переубеждая их“.

По мнению Навального, актив для такой работы уже есть. „Если, давайте пофантазируем, из полутора миллионов уехавших с начала войны и мобилизации, полутора миллионов уехавших после 2014 года и миллиона оставшихся в России, но не боящихся, каждый десятый примкнет к агитации против кандидата „Война“, то эта армия из четырехсот тысяч агитаторов в месяц может охватывать 12 миллионов граждан“, указывает оппозиционер, добавив, что „агитационная машина такой силы кардинально изменит общественные настроения в стране за 3 - 4 месяца“.

„Предстоит большая техническая работа. Ничего подобного пока не существует“, - признает Навальный и объявляет о наборе „100 первопроходцев - волонтеров-агитаторов, готовых заниматься этим потрясающим, но непростым делом“.