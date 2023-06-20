20.06.2023, 16:22
Город Сауэ через инкассо-фирму требует, чтобы выселенная из социальной квартиры женщина заплатила долг
ФОТО: | Delfi Meedia
После того как жительницу города Сауэ Кайри выселили из муниципальной квартиры, ее финансовое положение не изменилось к лучшему, и у нее нет возможности оплатить задолженность, пишет издание Eesti Päevaleht.
Несколько лет назад город Сауэ предоставил Кайри, матери-одиночке с двумя детьми и пенсионеру по нетрудоспособности, квартиру в муниципальном доме. Здоровье не позволяло Кайри работать в полную силу — у нее была определена инвалидность средней тяжести, — и она обращалась в местное самоуправление за прожиточным пособием.