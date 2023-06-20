ЧП и криминал
20.06.2023, 10:00

Полиция просит помощи: неделю назад пропал 29-летний мужчина

 
Хендрик
Хендрик
ФОТО: PPA

Вчера в полицию обратились близкие 29-летнего Хендрика Расмуса, которые с 13 июня не могут связаться с мужчиной.

Полиция проверила место жительства Хендрика в Тарту, но там его не обнаружила, телефон мужчины отключен.

Приметы: рост 175 см, длинные светлые волосы, носит бороду. В прошлый вторник он был одет в светлую рубашку и темные брюки.

Полиция просит всех, кто обладает информацией о местонахождении Хендрика Расмуса, сообщить об этом по номеру 112.

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