Полиция просит помощи: неделю назад пропал 29-летний мужчина

Полиция проверила место жительства Хендрика в Тарту, но там его не обнаружила, телефон мужчины отключен.

Приметы: рост 175 см, длинные светлые волосы, носит бороду. В прошлый вторник он был одет в светлую рубашку и темные брюки.

Полиция просит всех, кто обладает информацией о местонахождении Хендрика Расмуса, сообщить об этом по номеру 112.