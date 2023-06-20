20.06.2023, 10:00
Полиция просит помощи: неделю назад пропал 29-летний мужчина
ФОТО: PPA
Вчера в полицию обратились близкие 29-летнего Хендрика Расмуса, которые с 13 июня не могут связаться с мужчиной.
Полиция проверила место жительства Хендрика в Тарту, но там его не обнаружила, телефон мужчины отключен.
Приметы: рост 175 см, длинные светлые волосы, носит бороду. В прошлый вторник он был одет в светлую рубашку и темные брюки.
Полиция просит всех, кто обладает информацией о местонахождении Хендрика Расмуса, сообщить об этом по номеру 112.