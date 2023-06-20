Теннисистка Анетт Контавейт завершает карьеру

Заявление Анетт Контавейт:

„Я начала заниматься теннисом 22 года назад, участвую в соревнованиях с 7 лет и на международной арене - с 2007 года. Все эти годы я упорно и самоотверженно работала, чтобы стать лучшей среди женщин в профессиональном теннисе.

Сегодня я объявляю, что завершаю карьеру профессионального спортсмена. Это чрезвычайно эмоциональное решение для меня, потому что я люблю теннис. Я люблю эту игру, до сих пор она была центром моей жизни, моей страстью. У меня была цель - добиться наилучших возможных результатов. Каждый профессиональный игрок знает, как трудно достичь вершины в теннисе, и еще труднее удержаться на ней. Для каждого завоеванного титула приходится много работать не только физически, но и морально.

Сегодня выяснилось, что у меня дегенерация поясничного межпозвонкового диска (Discopathia lumbalis), которая не позволяет продолжать тренировки или соревнования с полной нагрузкой. Поэтому невозможно и дальше оставаться на высшем уровне в такой высококонкурентной сфере.

Теннис дал мне многое, за что я ему очень благодарна. Для меня было важно сохранить эстонский флаг на теннисных аренах и порадовать своих сторонников и болельщиков. Я надеюсь, что смогла показать: даже из маленькой страны можно подняться на вершину теннисного мира. Я верю, что жизни есть, что еще мне предложить. Я готова к новым вызовам.

В данный момент я прилагаю свои последние усилия на этом поприще, чтобы наслаждаться игрой и бороться как можно дольше на Уимблдоне“.

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