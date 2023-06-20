Аншлаг! На матч Эстония-Бельгия выкуплены все билеты

По сообщению Эстонского футбольного союза, матч пройдет при аншлаге. Все билеты на игры выкуплены, и ожидается, что за поединком с трибун стадиона „А. Ле Кок Арена“ будут наблюдать свыше 12 000 зрителей, пишет Rus.err.ee.

По словам главного тренера сборной Эстонии Томаса Хеберли, бельгийцы в любом случае будут фаворитами, а по своему уровню они выше всех других команд подгруппы.

Матч Эстония-Бельгия начнется в 21:45.

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